K. M., STA

25. 9. 2025
13.57

Sarkozy obsojen na pet let zapora, plačati mora tudi sto tisoč evrov

K. M., STA

Nicolas Sarkozy | Foto Reuters

Nicolas Sarkozy je bil francoski predsednik od leta 2007 do 2012.

Foto: Reuters

Sodišče v Parizu je nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja danes spoznalo za krivega kriminalne zarote v povezavi z domnevnim nezakonitim financiranjem svoje predsedniške kampanje leta 2007 s sredstvi, ki naj bi jih prejel od nekdanjih libijskih oblasti. Obenem ga je oprostilo korupcije in nezakonitega financiranja kampanje. Sarkozy je bil obsojen na pet let zapora, sodba pa pomeni, da mora takoj v zapor, ne glede na to, ali se bo pritožil ali ne. Plačati mora tudi sto tisoč evrov.

Pariško sodišče je Sarkozyja obsodilo zaradi hudodelskega združevanja v povezavi z obtožbami, da je za svojo predsedniško kampanjo leta 2007 od oblasti takratnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija prejel več milijonov evrov.

Hkrati so sodniki 70-letnega Sarkozyja, ki je bil danes navzoč na sodišču, oprostili obtožb o podkupovanju in nezakonitem financiranju kampanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sarkozy: Primer je politično motiviran 

Sarkozy, ki pravi, da je primer politično motiviran, je obtožen, da se je leta 2005, ko je bil francoski notranji minister, dogovarjal z Gadafijem, da bi prejel financiranje kampanje v zameno za podporo takrat izolirani libijski vladi na mednarodnem prizorišču.

Tožilstvo zahtevalo sedem let zapora 

Sodba bo objavljena pozneje danes na obravnavi. Tožilstvo je za Sarkozyja, ki je bil predsednik Francije med letoma 2007 in 2012, zahtevalo sedem let zapora in plačilo denarne kazni v višini 300 tisoč evrov. Sarkozy je vse obtožbe zanikal.

Ob Sarkozyju je bilo v politično odmevnem sodnem procesu obtoženih še 12 drugih ljudi, med njimi trije nekdanji ministri.

Sodišče je za kriva spoznalo tudi dva njegova nekdanja tesna sodelavca: Claude Gueant, Sarkozyjeva desna roka in vodja njegovega urada, je bil spoznan za krivega pasivne korupcije in ponarejanja, nekdanji notranji minister Brice Hortefeux pa kriminalne zarote. Eric Woerth, ki je bil Sarkozyjev blagajnik med kampanjo leta 2007, je bil oproščen.

Sojenje je sledilo več kot deset let trajajočim preiskavam, ki so se začele po tem, ko je Gadafijeva družina zatrdila, da je financirala volilno kampanjo Sarkozyja.

Sarkozy se je po odhodu s položaja soočil z vrsto pravnih postopkov in bil že obsojen v dveh ločenih primerih, med drugim zaradi nezakonitega financiranja kampanje. Prav tako so mu odvzeli najvišje francosko odlikovanje, legijo časti.

