Sarkozyju namestili elektronsko zapestnico

Nekdanjemu francoskemu predsedniku Nicolasu Sarkozyju so po obsodbi zaradi podkupovanja in nedovoljenega trgovanja z vplivom danes namestili elektronsko sledilno zapestnico, ki jo bo eno leto nosil na gležnju. Dom bo lahko zapustil le ob določenih urah, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sodišče je decembra lani potrdilo obsodbo Sarkozyja zaradi korupcije in nedovoljenega vplivanja in ga obsodilo na tri leta zapora, od tega dve leti pogojno. Ob tem je prizivno sodišče odločilo, da lahko leto dni preživi v hišnem priporu z elektronsko zapestnico.

Nezakonito financiranje predsedniške kampanje

Po navedbah pariškega državnega tožilstva lahko obsojenec hišo zapusti le med 8. in 20. uro. Ob ponedeljkih, sredah in četrtkih je lahko zunaj do 21.30. Ob teh dnevih se mora namreč Sarkozy, ki je bil predsednik med letoma 2007 in 2012, udeleževati sojenja zaradi obtožb, povezanih z domnevnim nezakonitim financiranjem svoje predsedniške kampanje leta 2007 s sredstvi, ki naj bi jih prejel od nekdanjih libijskih oblasti. Sojenje bo trajalo do 10. aprila.

To je prvič v novejši francoski zgodovini, da so nekdanjemu voditelju države prisodili tovrstno kazen. Sarkozyjev predhodnik Jacques Chirac je bil leta 2011 sicer obsojen na dve leti pogojne kazni zaradi korupcije v aferi z lažnimi delovnimi mesti.

Sarkozy obtožbe v obeh primerih zanika.