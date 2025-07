V Franciji iščejo zapornika, ki mu je uspelo iz zapora v Lyonu v petek pobegniti v torbi sojetnika, ki so ga po prestani kazni izpustili na prostost. V prepolnem zaporu so šele 24 ur kasneje ugotovili, da ga ni, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki navaja francoske medije. Po dogodku so uvedli interno preiskavo.