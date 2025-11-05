Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

V Nemčiji zaradi umora desetih pacientov na dosmrtni zapor obsodili negovalca

Foto: Gulliverimage

Foto: Gulliverimage

Deželno sodišče v nemškem Aachnu je danes na dosmrtno zaporno kazen obsodilo negovalca, ki ga je spoznalo krivega umora desetih pacientov, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po ugotovitvah sodišča je moški paciente v paliativni oskrbi usmrtil z injekcijami pomirjeval v kombinaciji z močnimi protibolečniskimi zdravili.

Obsojenega negovalca so sprva obtožili devetih umorov in 34 poskusov umora med decembrom 2023 in majem 2024. Sodišče v Aachnu je moškega danes spoznalo krivega desetih umorov in 27 poskusov umora ter ga obsodilo na dosmrtno zaporno kazen.

Sodišče je ugotovilo posebno težo krivde, s čimer je izpustitev po 15 letih prestane zaporne kazni načeloma izključena, navaja DPA.

Vse obtožbe zanikal

Iz obtožnice izhaja, da je bil motiv za dejanja storilca želja, da pomiri paciente in si tako olajša delo med nočnimi izmenami. Moški je vse obtožbe zanikal.

Preiskovalci trenutno preverjajo še vrsto drugih sumljivih primerov iz njegovih prejšnjih delovnih let. Tožilstvo v Aachnu pa je že napovedalo, da bo proti moškemu verjetno vložilo novo obtožnico.

Primer spominja na umore, ki jih je v začetku tega stoletja zagrešil negovalec Niels Högel. Leta 2019 je bil zaradi 85 umorov obsojen na dosmrtno zaporno kazen in velja za najhujšega serijskega morilca v zgodovini sodobne Nemčije. Motiv za njegova dejanja je ostal nejasen.

bolnišnica zapor Nemčija
