Ruski dron uničil od tri do pet ton kmetijskih pridelkov #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na sredo je napad ruskega brezpilotnega letala uničil od tri do pet ton kmetijskih proizvodov v pristanišču Ren v regiji Odesa.

V noči na sredo je napad ruskega brezpilotnega letala uničil od tri do pet ton kmetijskih proizvodov v pristanišču Ren v regiji Odesa. Foto: Reuters

Ukrajinska vojska je danes sestrelila ruski bojni helikopter, že drugega v le nekaj dneh, je povedal poveljnik ukrajinskih letalskih sil Mikola Oleščuk , v noči na sredo pa je napad ruskega brezpilotnega letala uničil od tri do pet ton kmetijskih proizvodov v pristanišču Ren v regiji Odesa. ZDA so medtem včeraj uvedle sankcije proti trem organizacijam, povezanim s slovaškim trgovcem z orožjem, ki je skušal posredovati pri prodaji orožja iz Severne Koreje v Rusijo.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



10.14 Ruski dron je v Odesi uničil od tri do pet ton kmetijskih pridelkov

10.08 ZDA uvedle sankcije v povezavi s trgovino z orožjem med Rusijo in Severno Korejo

9.59 Poveljnik ukrajinskih letalskih sil: V enem tednu smo sestrelili dva ruska vojaška helikopterja

9.53 Rusija trdi, da je preprečila ukrajinski napad na svoje ozemlje

9.42 Ukrajinski guverner: Po ruskem raketnem napadu na Dnjeper deset tisoč ljudi ostalo brez elektrike

10.14 Ruski dron je v Odesi uničil od tri do pet ton kmetijskih pridelkov

V noči na sredo je napad ruskega brezpilotnega letala uničil od tri do pet ton kmetijskih proizvodov v pristanišču Ren v regiji Odesa.

"Na žalost vidimo, da Rusija nadaljuje teroristične napade na civilno infrastrukturo, vključno s pristaniško infrastrukturo Podonavja. V okviru napada je bilo izgubljenih na tisoče ton izdelkov v ocenjeni vrednosti na milijone dolarjev. Če govorimo o količinah, potem je bilo skupno uničenih od tri do pet tisoč ton izdelkov," je komentiral prvi namestnik ministra za agrarno politiko in prehrano Ukrajine Taras Visocki, poroča Ukrajinska Pravda.

Po njegovih besedah ​​je mogoče vsak dan poslati več deset ton izdelkov. Za lastnike je to velika izguba, a izvoz se nadaljuje.

Poleg tega je bila letina letos velika, zahvaljujoč prizadevanjem kmetov in ugodnim vremenskim razmeram. Po preliminarni napovedi bodo letos pridelali od tri do pet odstotkov več kot lani.

10.08 ZDA uvedle sankcije v povezavi s trgovino z orožjem med Rusijo in Severno Korejo

ZDA so v sredo uvedle sankcije proti trem organizacijam, povezanim s slovaškim trgovcem z orožjem, ki je skušal posredovati pri prodaji orožja iz Severne Koreje v Rusijo. Sankcije so po navedbah Washingtona uvedli v okviru strategije prepoznavanja in onemogočanja akterjev iz tretjih držav, ki želijo podpirati rusko agresijo v Ukrajini.

ZDA so že marca uvedle sankcije proti Slovaku Ašotu Mkrtyčevu, ki je predsednik podjetja Versor, lastnik podjetja Verus in direktor podjetja Defense Engineering Limited Liability Partnership. Ravno omenjena podjetja so v sredo postala tarča novih sankcij ZDA.

Finančno ministrstvo ZDA je sporočilo, da je Slovak sodeloval z uradniki Severne Koreje za nakup orožja in streliva za Rusijo, ki ga potrebuje za vojno v Ukrajini. Rusija naj bi to poravnala s surovinami in potniškimi letali.

"Ta ukrep je del stalne strategije ZDA za prepoznavanje in onemogočanje akterjev iz tretjih držav, ki želijo podpirati brutalno vojno Rusije proti Ukrajini. Ker Rusija še naprej porablja strelivo in izgublja opremo na bojišču, se je vse bolj prisiljena obračati na svoje redke zaveznike, vključno s Severno Korejo," je v sporočilu za javnost dodalo ministrstvo.

"ZDA še naprej izkoreninjajo nezakonite finančne mreže, ki skušajo usmerjati podporo iz Severne Koreje v ruski vojni stroj," pa je izjavil ameriški podsekretar za terorizem Brian Nelson. "Skupaj z našimi zavezniki smo še naprej zavezani razkrivanju in onemogočanju trgovine z orožjem, ki podpira brutalno vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini," je dodal.

Ameriško finančno ministrstvo je doslej sankcioniralo že več sto posameznikov in subjektov, ki so Rusiji omogočali, da se izogiba sankcijam, piše na spletni strani ministrstva.

9.59 Poveljnik ukrajinskih letalskih sil: V enem tednu smo sestrelili dva ruska vojaška helikopterja

Ukrajinska vojska je danes sestrelila ruski bojni helikopter, že drugega v le nekaj dneh, je povedal poveljnik letalskih sil Mikola Oleščuk.

V objavi na Telegramu Oleščuk trdi, da je bil danes zjutraj v smeri Bahmuta v vzhodni Ukrajini sestreljen helikopter Ka-52. Trdi tudi, da je bil v ponedeljek sestreljen še en helikopter, skupaj z osmimi ruskimi križarskimi raketami Kalibr in 15 brezpilotnimi letali.

9.53 Rusija trdi, da je preprečila ukrajinski napad na svoje ozemlje

Rusija trdi, da je preprečila napad ukrajinskega drona na svoje ozemlje, poroča ruska tiskovna agencija RIA. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njegove sile sestrelile brezpilotno letalo nad regijo Belgorod na jugu države.

9.42 Ukrajinski guverner: Po ruskem raketnem napadu na Dnjeper deset tisoč ljudi ostalo brez elektrike

Približno deset tisoč ljudi je ostalo brez elektrike, potem ko so ruske rakete zadele regijo Dnjeper v Ukrajini, je na Telegramu objavil guverner regije Sergij Lisak. "Lokalno prebivalstvo ni bilo prizadeto, je pa brez elektrike ostalo deset tisoč ljudi v dveh naseljih," je na aplikaciji Telegram sporočil Lisak. Dodal je, da je bila oskrba pozneje vzpostavljena.