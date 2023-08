Požar in eksplozije na bencinski črpalki v Rusiji. Več deset mrtvih in ranjenih. #vŽivo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.05 V ruskih napadih na vzhodu Ukrajine trije mrtvi

Ruska vojska je izvedla obsežne zračne napade na zahodno ukrajinsko regijo Lviv in severozahodno regijo Volyn, pri čemer je ubila najmanj tri ljudi v mestu Lutsk in ranila številne druge. Najbolj krvav naj bi bil po izjavah guvernerja regije Volyn Jurija Pohuljkala napad na lokalno podjetije. V ruskem zračnem napadu na zahodno regijo Lvova po prvih podatkih ni bilo žrtev, je pa bilo poškodovanih več kot 100 stanovanjskih hiš, razbitih 500 oken in uničeno igrišče v vrtcu, poroča Reuters.

7.40 V Mahačkali na bencinski črpalki izbruhnil požar

Število žrtev na bencinski črpalki v južni ruski regiji Dagestan v mestu Mahačkala se je povzpelo na 27 ljudi, vključno s tremi otroki, je zjutraj poročala tiskovna agencija Interfax.

In Dagestan 🇷🇺, a gas station exploded.



The guy says, “As-salamu alaykum: The gas station is on fire.” pic.twitter.com/fy12mKBKEc — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 14, 2023

V ponedeljek zvečer je v avtomehanični delavnici ob avtocesti izbruhnil požar in se razširil na bližnjo bencinsko črpalko ter povzročil številne eksplozije, so sporočili uradniki. Kot je povedala ena izmed prič, je prizorišče nesreče izgledalo kot vojno območje.

Posnetki na spletu prikazujejo enonadstropno stavbo, ki so jo zajeli plameni, poroča Reuters TV. Število ranjenih je naraslo na 66, od tega jih je 10 v kritičnem stanju, je poročala tiskovna agencija RIA, ki se sklicuje na namestnika ruskega ministra za zdravje Vladimirja Fisenka. Med ranjenimi naj bi bilo tudi 13 otrok, poroča Interfax.

Požar se je razširil na več kot 600 kvadratnih metrov veliko površino, zato so gasilci potrebovali tri ure in pol, da so požar pogasili, poroča TASS.

