Ruski vojaki so se predčasno umaknili z območja Urožajne. Proruski bloger se je pritožil, da se je to zgodilo zato, ker ruska brigada svoji pehoti v Urožajnu na območju regije Doneck ni namenila tankovskih enot, a je resnica bila povsem drugačna. Vojaki so namreč namesto, da bili na fronti, bili pijani v zaledju. Blogerji so svoje pritožbe usmerili na osebje treh enot.