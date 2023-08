Bidnova vlada zaprosila kongres za dodatnih 24 milijard dolarjev pomoči Ukrajini #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna je kongres v četrtek zaprosila za dodatnih 40 milijard dolarjev sredstev. Od tega bo 24 milijard namenjenih Ukrajini, preostalo pa ameriški problematiki. Pričakovati je težave v predstavniškem domu kongresa, saj mnogi nasprotujejo vsakršni dodatni pomoči za Ukrajino, dokler ne bo natančnega obračuna do zdaj odmerjenih 43 milijard dolarjev.

7.35 Bidnova vlada zaprosila kongres za dodatnih 24 milijard dolarjev pomoči Ukrajini

V senatu, kjer imajo demokrati tesno večino, republikanci pa so za kompromise, vlada ne pričakuje težav. Drugače bo v predstavniškem domu kongresa, kjer imajo večino republikanci, ki si najbolj prizadevajo za zmanjšanje proračunske porabe. Med njimi je veliko takih, ki nasprotujejo vsakršni dodatni pomoči za Ukrajino, dokler ne bo natančnega obračuna do zdaj odmerjenih 43 milijard dolarjev.

Neimenovani visoki predstavnik vlade je v četrtek novinarjem razložil, da ima Pentagon na voljo še 6,2 milijarde dolarjev za takojšnjo pomoč Ukrajini v orožju in drugi vojaški opremi ter 2,2 milijarde za kasnejše dostave. To naj bi zadostovalo do sredine jeseni, dodatna prošnja vlade pa naj bi pokrila potrebe za prvo četrtletje proračunskega leta 2024, ki se začenja s prvim oktobrom letos.

Od 24 dodatnih milijard jih naj bi bilo 13,1 milijarde namenjeno Pentagonu za orožje, strelivo, obveščevalno in drugo podporo Ukrajini, preostanek zneska pa bi dobil State Department skupaj z Agencijo za mednarodni razvoj (USAID) za gospodarsko, humanitarno in drugo pomoč Ukrajini ter državam v soseščini.

Denarja pa zaradi številnih naravnih nesreč v letošnjem letu počasi primanjkuje tudi Zvezni agenciji za posredovanje v izrednih razmerah (Fema), ki jo je Biden nazadnje aktiviral v sredo za pomoč po požarih na havajskem otoku Maui.