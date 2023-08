Ukrajina: Mirovnih pogajanj z Rusijo ne bo, dokler se njena vojska ne umakne #vŽivo

Ukrajina ne popušča pri stališču do umika ruskih vojakov kot pogoja za začetek mirovnih pogajanj. Urad predsednika Zelenskega to možnost zanika, za širjenje lažnih novic glede tega pa krivi rusko propagando.

Pomembnejši dogodki dneva:



7.08 Število žrtev v Pokrovsku narašča

7.04 Ukrajina: Nismo omilili pogojev za začetek mirovnih pogajanj

V ponedeljkovem ruskem obstreljevanju Pokrovska je bilo ubitih najmanj pet ljudi, 31 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočil ukrajinski notranji minister Igor Klimenko. Videoposnetki in fotografije, ki so jih objavile ukrajinske oblasti, prikazujejo posledice. Zdravniške ekipe so hitro prispele na kraj dogodka in nudile pomoč ranjencem.

Klimenko je povedal, da so bili v prvem napadu ubiti štirje civilisti, v drugem napadu pa reševalec.

Urad ukrajinskega predsednika je zanikal navedbe, da je Kijev omilil stališče do umika ruskih vojakov kot pogoja za začetek mirovnih pogajanj z Moskvo. Wall Street Journal je s sklicevanjem na neimenovane evropske uradnike poročal, da Ukrajina na srečanju 5. avgusta v Savdski Arabiji ni vložila popolne zahteve za izstop, kar je ključna točka njene mirovne formule.

Člani ukrajinske delegacije so zanikali poročila, češ da Ukrajina ni spremenila svojega stališča. "Na samem začetku srečanja smo povedali, da je treba ruske sile popolnoma umakniti iz Ukrajine," je dejal Igor Žovka, namestnik vodje predsednikovega urada.

Vodja predsedniškega urada Andrij Jermak je za širjenje govoric o srečanju okrivil rusko propagando in dejal, da gre za poskus spodkopavanja pogovorov. "Včasih imajo ti 'anonimni' viri zelo očiten izvor. To srečanje je velik udarec za Rusijo. Ne preseneča nas, da se pojavljajo lažne informacije, tudi v uglednih publikacijah," je dejal.