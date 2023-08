V domnevnem ukrajinskem napadu ob Krimu zadet ruski tanker #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O napadu na tanker Sig so poročale tudi ruske oblasti. Zadet naj bi bil v petek ob 22.20 po srednjeevropskem času južno od Kerške ožine. Ruski mediji navajajo, da je bila v napadu poškodovana strojnica, vsi člani posadke pa so jo odnesli brez poškodb. Foto: Reuters

V domnevnem ukrajinskem nočnem napadu v Kerški ožini ob polotoku Krim je bil zadet ruski tanker, so danes potrdili viri iz ukrajinske varnostne službe SBU. O napadu plovila so poročale tudi ruske oblasti, ki trdijo, da je bila poškodovana strojnica, vsi člani posadke pa so jo odnesli brez poškodb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.