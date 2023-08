Skupna patrulja Rusije in Kitajske. ZDA: Gre za zelo provokativno potezo. #vŽivo

Rusko obrambno ministrstvo je že v petek potrdilo, da so njihove in kitajske ladje izvedle vajo urjenja v komunikacijah, pristajanju helikopterjev in boju proti podmornicam v jugozahodnem delu Beringovega morja. Ladje so prepotovale 2.300 navtičnih milj, tudi prek Japonskega in Ohotskega morja. (Fotografija je simbolična.)

Rusko obrambno ministrstvo je že v petek potrdilo, da so njihove in kitajske ladje izvedle vajo urjenja v komunikacijah, pristajanju helikopterjev in boju proti podmornicam v jugozahodnem delu Beringovega morja. Ladje so prepotovale 2.300 navtičnih milj, tudi prek Japonskega in Ohotskega morja. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters

Ameriško Severno poveljstvo je potrdilo, da so pretekli teden nedaleč ob obale Aljaske vojaške ladje Rusije in Kitajske izvedle skupno patruljo. Po poročanju ameriških medijev je sodelovalo enajst ruskih in kitajskih ladij, ki so se približale Aleutom, vendar niso vstopile v ameriške ozemeljske vode.

Ključni poudarki dneva:



7.47 Pentagon potrdil skupno patruljo ruskih in kitajskih vojaških ladij nedaleč od Aljaske

7.47 Pentagon potrdil skupno patruljo ruskih in kitajskih vojaških ladij nedaleč od Aljaske

Severno poveljstvo je v bližino ruskih in kitajskih ladij poslalo štiri rušilce, spremljalo pa jih je tudi z izvidniškim letalom P-8 poseidon. Upokojeni kapitan mornarice Brent Sadler je za Wall Street Journal dejal, da se to do zdaj še ni zgodilo, v kontekstu vojne v Ukrajini in napetosti glede Tajvana pa gre za zelo provokativno potezo.

Ameriška vojska je še sporočila, da so zračne in pomorske sile izvedle operacijo za zagotavljanje obrambe ZDA in Kanade. Poudarili pa so, da je rusko-kitajska patrulja ostala v mednarodnih vodah in da je niso obravnavali kot grožnjo.

Republikanski senator z Aljaske Dan Sullivan je dejal, da je to opomin, da so se ZDA znašle v novem obdobju avtoritativne agresije, in pozdravil odločen odziv vojske.

Kitajsko veleposlaništvo potrdilo, da patrulja ni bila naperjena proti ZDA

Rusko obrambno ministrstvo je že v petek potrdilo, da so njihove in kitajske ladje izvedle vajo urjenja v komunikacijah, pristajanju helikopterjev in boju proti podmornicam v jugozahodnem delu Beringovega morja. Ladje so prepotovale 2.300 navtičnih milj, tudi prek Japonskega in Ohotskega morja.

Kitajsko veleposlaništvo v Washingtonu je za Wall Street Journal potrdilo, da patrulja ni bila naperjena proti ZDA in da nima nobene zveze s trenutnim mednarodnim in regionalnim položajem.

Skupne ruske in kitajske pomorske patrulje so sicer del večjega tekmovanja velikih sil na območju Arktike. Šlo naj bi tudi za odgovor Rusije in Kitajske na vse večje sodelovanje ZDA z Japonsko, Južno Korejo in drugimi regionalnimi partnerji.

Kitajska je po ruskem napadu na Ukrajino postala najpomembnejši trgovinski partner Moskve

O povečanih skupnih dejavnostih ruske in kitajske mornarice v Tihem oceanu je prejšnji teden na varnostnem forumu v Aspnu govoril tudi poveljnik poveljstva za Indopacifik, admiral John Aquilino, ki je kot skrb vzbujajoče označil povečanje skupnih vojaških vaj.

Kitajska je po ruskem napadu na Ukrajino februarja lani postala najpomembnejši trgovinski partner Moskve, vendar pa ameriška vlada zatrjuje, da za zdaj ni dokazov, da bi Kitajska Rusiji pošiljala vojaško pomoč.