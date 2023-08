Žena ukrajinskega politika, ki je v vojni izgubila oko, pozirala za Playboy #foto

Irina Bilocerkovec, žena ukrajinskega politika, sicer pomočnika kijevskega župana Vitalija Klička, se je pojavila na naslovnici prve številke revije Playboy, ki je v Ukrajini izšla po izbruhu vojne z Rusijo. Manekenka in televizijska voditeljica je bila le tri dni po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja lani sicer tarča napada, v katerem je izgubila oko, poroča časopis The Independent.

V reviji Playboy, katere naslovnico krasi, je razkrila, kako se je počutila, ko se je po izgubi očesa in operaciji prvič zagledala v ogledalu: "Povsod šivi, brazgotine in rane. Bila sem kot Frankensteinova pošast. Nimam več lepega obraza, a preostanek mojega telesa je čudovit," je dejala Irina Bilocerkovec.

Z otroki se je peljala skozi Kijev in bila tarča napada

Oko je izgubila le tri dni po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja lani, ko se je z otroki v avtomobilu peljala skozi Kijev in je bila tarča napada. Kot je povedala, je morala na kar štiri operacije, zaradi česar je ostala brez očesa.

Predstavniki revije Playboy v Ukrajini so poudarili, da je Irina junakinja in da se prva številka te revije po začetku invazije osredotoča na "vzdržljivost Ukrajink, ki so bile med vojno ranjene, a niso izgubile volje do življenja".

Iryna Bilotserkovets su playboy Ucraina, dopo aver quasi perso un occhio e quasi la vita. pic.twitter.com/8fvI2OHza8 — Claudio O'Neil Torbinio (@My_Salute) August 4, 2023

Preberite tudi: