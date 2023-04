Playboy objavil fotografijo francoske državne sekretarke

France’s moronic government strikes again:



Marlène Schiappa, 🇫🇷 Secretary of State to the Prime Minister, in charge of the Social and Solidarity Economy and Associative Life, poses on the front page of Playboy. pic.twitter.com/Jdp5CVag2y — Daniel Foubert 🇵🇱 (@d_foubert) April 2, 2023

Državna sekretarka iz francoske vlade Marlene Schiappa se je pojavila na naslovnici Playboya in sprožila burne odzive v javnosti. Čeprav je na fotografiji popolnoma oblečena, njeno odločitev, da se pojavi v reviji Playboy, nekateri politiki kritizirajo, saj prihaja v času velikih družbenih nemirov zaradi Macronove pokojninske reforme.

Po poročanju medijev naj bi jo poklicala francoska premierka Elisabeth Born in ji dejala, da poziranje za naslovnico Playboya "ni primerno, še posebej v trenutnih okoliščinah". Do njene poteze so na družbenih omrežjih kritični tudi številni Francozi in ljudje z drugih koncev sveta.

"Ponosno stojimo ob ministrici"

Playboy je fotografijo objavil na Instagramu in ji dodal dolg zapis. "Playboy Shiappovi ponosno stoji ob strani pri obrambi avtonomije, ki si jo zaslužijo prav vse ženske. Tisti, ki jo kritizirajo, napačno razumejo pomen in moč njenega zgleda. Te kritike spodbujamo, da preberejo 12-stranski intervju v francoskem Playboyu, v katerem zagovarja svobodo žensk in njihovo pravico, da s svojim telesom počnejo, kar želijo, "vedno in povsod", so zapisali. Intervju bo v reviji Playboy izšel 8. aprila.

Dodali so, da je Playboy že dolgo platforma za umetnike, politične voditelje, kulturnike. V prvem intervjuju za Playboy leta 1962 so na primer intervjuvali jazzovskega glasbenika Milesa Davisa, ki je spregovoril o rasi, nato so objavili intervjuje z Martinom Luthrom Kingom mlajšim, Malcolmom X, Mayo Angelou, Betty Friedan, Cecile Richards, Stevom Jobsom, Stephenom Hawkingom in številnimi drugimi vplivnimi imeni. "Shiappovi čestitamo za njen pogum. Še naprej bomo mikrofon dajali vsem vplivnim glasovom po vsem svetu," so sklenili zapis.