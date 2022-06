Bill Cosby spoznan za krivega spolne zlorabe najstnice v Playboyevem dvorcu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porotniki so sklenili, da je 84-letni Bill Cosby namenoma povzročil škodljiv spolni stik s Huthovo. Foto: Getty Images

Porotniki so sklenili, da je 84-letni Cosby namenoma povzročil škodljiv spolni stik s Huthovo, za katero je moral vedeti, da je mlajša od 18 let. Cosby je bil sicer že obsojen na zaporno kazen zaradi spolne zlorabe ženske v Pensilvaniji, vendar pa je državno vrhovno sodišče obsodbo pred letom dni razveljavilo.

Spolno zlorabo zanika

Cosbyja na sojenju v Santa Monici ni bilo, porota pa je videla le videoposnetek njegove izjave pod prisego, v kateri je zanikal spolno zlorabo Huthove. Njegov tiskovni predstavnik Andrew Hyatt je napovedal pritožbo.

Cosby je srečal Huthovo in njeno sošolko iz srednje šole na snemanju filma in ju je nekaj dni kasneje odpeljal na zabavo v Playboyevo graščino. Huthova je pričala, da ji je v spalnici "rinil roko med noge, izvlekel svoj spolni organ in jo silil, naj ga zadovolji".

Huthova je tožbo vložila šele leta 2014, potem ko so igralca podobnih dejanj obtožile številne druge ženske.