Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cosby bi septembra lahko začel prestajati pogojno kazen, a se to ne bo zgodilo.

Cosby bi septembra lahko začel prestajati pogojno kazen, a se to ne bo zgodilo. Foto: Reuters

Bill Cosby, ki trenutno prestaja od tri- do desetletno zaporno kazen, je zaprosil za pogojni izpust, a so ga zavrnili.

Pogoj, da bi pogojni izpust za Billa Cosbyja, ki je za rešetkami pristal zaradi spolnega nadlegovanja, sploh prišel v poštev, je obiskovanje terapije za spolne prestopnike, kar pa 83-letnik zavrača.

Cosby bi bil do pogojnega izpusta upravičen septembra letos, ko bi minila tri leta od začetka prestajanja kazni, kar je minimum njegove kazni. Nekdanji zvezdnik je bil namreč obsojen na od tri do deset let za rešetkami.

Njegov zagovornik pravi, da ni presenečen, da so njegovo prošnjo zavrnili, s Cosbyjem pa še vedno vztrajata pri tem, da je nedolžen. "Gospod Cosby je odločno razglasil svojo nedolžnost in še naprej zanika vse očitke, izrečene zoper njega, ter jih označuje za lažne, saj za to ne obstajajo nikakršni dokazi."

Že konec leta 2019 je v prvem intervjuju za rešetkami dejal, da ne bo nikoli priznal, da je naredil karkoli narobe, tudi če bi lahko bil zaradi tega prej pogojno izpuščen. "Ko bo prišlo do govora o pogojnem izpustu, me ne bodo slišali reči, da kaj obžalujem."

Nekdanji TV-zvezdnik vztraja, da je nedolžen, in pravi, da ne obžaluje ničesar. Foto: Getty Images

"Sodni proces je bil nameščen"

Cosby, ki je nekoč veljal za enega najbolj priljubljenih TV-obrazov, ne čuti nobenega obžalovanja zaradi svojih dejanj, zaradi katerih je pristal v zaporu. Leta 2004 je omamil in napadel nekdanjo košarkarico Andreo Constand. Spolnega napada ga je obtožilo še okoli 60 žensk, a je večina primerov že zastarala in mu zato zanje niso sodili.

Vse od začetka sojenja zatrjuje, da je nedolžen, porotnike, ki so ga spoznali za krivega, pa je označil za sleparje. Prepričan je namreč, da je bil sodni proces, vključno s porotniki, nameščen.

Decembra je vložil pritožbo na vrhovno sodišče v Pensilvaniji. Upa na razveljavitev obsodbe in novo sojenje.