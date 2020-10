Nova zaporniška fotografija osramočenega Cosbyja razdelila splet

Pretekli mesec so posneli novo fotografijo propadlega zvezdnika Billa Cosbyja, ta je bil nekdaj znan kot "ameriški očka", ki je za rešetkami pristal zaradi spolnega nadlegovanja številnih žensk. Obsodili so ga leta 2018, v zaporu bo preživel od tri do deset let.

Nova zaporniška fotografija je nastala z namero, da posodobijo evidenco zapornikov, saj se njihov videz hitro spreminja. Cosby je na njej videti vidno postaran, ima nekoliko daljše lase, zaščitno masko pod brado in rahel nasmeh.

Ravno zaradi nasmeha je fotografija na družbenih omrežjih pritegnila veliko pozornosti, saj so se komentatorji razdelili na dva pola: številni sočustvujejo z njim in menijo, da se na fotografiji vidi očiten propad človeka, drugi pa ostajajo neomajni in menijo, da je s tem, ko je za rešetkami, pravici zadoščeno.

"Izpustite Cosbyja" proti "naj bo zaprt čim dlje"

"Videti je zanemarjen, neostrižen, neobrit. Verjetno je preveč senilen, da bi se sploh branil ali celo skrbel zase. Dopustite mu vsaj prestajanje kazni v hišnem priporu v domu za ostarele, kjer mu lahko zagotovijo nego, ki jo potrebuje. Bill Cosby je plačal svoj davek družbi," je zapisal eden od tviterašev.

He looks neglected. No haircut, no shave. Probably too senile to defend himself or even care for himself. At least let him be on house arrest in a nursing home where he can get the care he needs. Bill Cosby paid his debt to society. Just my two cents. #BillCosby #mugshot https://t.co/zVNcjhIutz — Invisible Prison (@_exfoliant) October 20, 2020

Potem ko je ena od komentatork poudarila, da sta Cosby in Harvey Weinstein v zaporu pristala šele v svojih starejših letih, ker je trajalo predolgo, da so žrtve dobile zadoščenje na sodišču, se je še en tviteraš postavil na njegovo stran: "Bill Cosby je v zaporu, ker belopolte ženske mislijo, da si lahko po svoje prirerajo pravico. Nobenega dokaza niso imeli proti njemu. Če bi se zgodilo kaj slabega, bi poklicale policijo."

#BillCosby is in prison because white females think they can bend justice in whatever way they see fit. There was no physical evidence against this man. If something had happened, they would have called the cops. Many of them just wanted his money and decided to get into bed — Dr Boyce Watkins (@drboycewatkins1) October 20, 2020

Še nekdo je dodal: "Ljudje sočustvujejo s Cosbyjem, ker razumejo, da je žrtev zakona 'sem belopolta in tako sem pač rekla', na katerem temelji vsa sistematična bela nadvlada."

People are feeling sympathetic towards Bill Cosby because they understand that he is a victim of the “I’m white and I say so” law that is the basis of systematic white supremacy.



There is a culture of white society falsely accusing Black men of rape with no proof https://t.co/NECqcf8hwl — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) October 20, 2020

Po drugi strani pa številni ostajajo neomajni in jih fotografija zapuščenega 83-letnega propadlega komika in igralce ne gane. "Ta fotografija je zgolj opomnik, da do spolnih prestopnikov ne bi smeli imeti tolerance."

People buzzing about #BillCosby's mugshot. Reminder that there should be no tolerance for sexual abusers and harassers. — Peter Daou (@peterdaou) October 20, 2020

"To je Bill Cosby. Ja, res je star. Videti je šibek in neurejen. A je tudi posiljevalec. Ne sočustvujem s tem človekom."

This is #BillCosby yes he's old... Yes he looks feeble and disheveled... This is also a rapist. Do not feel sorry for this man. pic.twitter.com/A9ou6eGE1P — 👽 5¹EyeOfSenpai 👽 (@EyeOfSenpai) October 21, 2020

Potem ko so Cosbyja predlanskim obsodili na najmanj tri leta zaporne kazni, ga je sodnik razglasil za spolno nasilnega napadalca, s čimer je bil vpisan na ameriški seznam spolnih prestopnikov, moral pa bo tudi na dosmrtno psihiatrično zdravljenje. Ko bo na prostosti, bo morala biti skupnost, v kateri bo živel, o tem obveščena.

Cosbyja je spolnega napada in celo posilstva javno obtožilo okrog 60 žensk.

