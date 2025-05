Tožilstvo je sprva Dennisa, dvakratnega svetovnega prvaka v vožnji na čas, obtožilo nevarne vožnje s smrtnim izidom in vožnje, ki ogroža življenje, a obtožbi opustilo, potem ko je Dennis priznal krivdo za vožnjo, ki lahko povzroči škodo, je poročal avstralski ABC.

Odvetnik 34-letnega Dennisa je dejal, da njegova stranka ni imela namena ubiti svoje žene Melisse Hoskins, prav tako nekdaj odlične kolesarke in olimpijke.

Ta je nekdaj tekmovala v kolesarstvu na stezi, Avstralijo je zastopala na olimpijskih igrah 2012 in 2016. V ekipnem zasledovanju je bila leta 2015 svetovna prvakinja.

Dennis je bil do športne upokojitve tudi moštveni kolega slovenskih kolesarjev Primoža Rogliča in Jana Tratnika pri nekdanji Jumbo-Vismi. Zadnjo dirko je odpeljal septembra 2023 na veliki nagradi Quebeca.

Melissa Hoskins in Rohan Dennis imata dva otroka in sta bila poročena od leta 2018.

Rohan Dennis runs over and kills Melissa Hoskins, and gets a two year suspended sentence. He got the charges knocked down on a plea bargain.



I have no words. This is not justice.https://t.co/Ox2NV3inxi