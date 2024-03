Nekdanji profesionalni kolesar Rohan Dennis, ki je obtožen povzročitve smrti žene Melisse zaradi nevarne vožnje, je danes stopil pred sodišče v Adelaidu, a so zadevo zaradi želje po rekonstrukciji usodnega dne preložili na 6. avgust, poroča ABC.

Rohan Dennis je obtožen povzročitve smrti žene Melisse Dennis, rojene Hoskins, olimpijke in nekdanje svetovne prvakinje v kolesarstvu, ki jo je 30. decembra lani zbil pred njunim domom v Adelaidu in je pozneje podlegla posledicam nesreče.

Po poročanju ABC so tožilci zahtevali preložitev zaslišanja, da bi imeli dovolj časa za dokončanje rekonstrukcije nesreče, Dennisu pa so varščino podaljšali do 6. avgusta.

Dennis in Hoskinsova sta se z otrokoma šele pred kratkim vrnila v Avstralijo, pred tem sta živela v Andori. Dennis, ki je nazadnje dirkal v dresu ekipe Jumbo-Visma, je svojo zadnjo dirko odpeljal septembra lani, ko je nastopil na dirki za Veliko nagrado Quebeca. Hoskinsova je kariero končala leta 2017. Avstralijo je zastopala na dveh olimpijskih igrah, tekmovala je na pisti, bila pa je tudi del zmagovalne ekipe v ekipnem zasledovanju na svetovnem prvenstvu 2015. V letih 2012–2015 je tekmovala za avstralsko zasedbo GreenEdge in leta 2012 zmagala v skupni razvrstitvi dirke po otoku Chongming.

Hoskinsovo so pokopali januarja v Perthu, pogreba se je udeležil tudi Dennis, na njen 33. rojstni dan (24. februarja) pa so v mestni hiši v Adelaidu pripravili spominsko slovesnost.