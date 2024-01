Rohan Dennis spet na prostosti, Avstralija se sprašuje, kaj se je zgodilo

Rohana Dennisa, dvakratnega svetovnega prvaka v vožnji na čas v cestne kolesarstvu, pa nosilca bronastega olimpijskega odličja iz kronometra v Tokiu 2021, so na prostost izpustili po plačilu varščine. Policija je s podatki skopa, nekdanjega kolesarja – upokojil se je po sezoni 2023, v kateri je nosil dres nizozemskega moštva Jumbo-Visma – pa bremeni obtožnica, da je z neprevidno in nevarno vožnjo povzročil smrt svoje žene Melisse Dennis.

A dented bonnet, mystery witnesses and a perfectly positioned CCTV camera: The unanswered questions about the night Olympic cyclist Melissa Hoskins lost her life - as her husband Rohan Dennis faces charges over her death https://t.co/N5dqMzRnbi — World News (@worldnewstweet_) January 3, 2024

Avstralski mediji so se razpisali o Dennisovem avtomobilu, terencu znamke Volkswagen Amarok, na katerem so vidne udrtine na pokrovu motorja. Po navedbah nekaterih medijev naj bi Melissa skočila na premikajoče se vozilo in segla po kljuki voznikovih vrat, nato pa izgubila oprijem in padla na cestišče. Policija primer preiskuje, tragični dogodek naj bi videli dve priči, incident pa naj bi posnela tudi varnostna kamera enega od sosedov zakoncev Dennis.

Rohan Dennis je z otrokoma pri svojih starših, starši pokojne Melisse pa so v izjavi za javnost zapisali, da so popolnoma potrti in da bodo hčerko pokopali v Perthu. Tudi v Adelaidi naj bi pripravili spominsko slovesnost. Rohan in Melissa sta se spoznala leta 2012 na olimpijskih igrah v Londonu, ko sta bila oba člana avstralske reprezentance v dirkališčnem kolesarstvu, poročila pa sta se leta 2018.

Dennis ob povratku na svoje domovanje novinarjem, ki že nekaj dni kampirajo pred hišo, ni dajal izjav. Marca se bo začelo sojenje.

