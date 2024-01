Van der Poala škropili celo z urinom, njegovemu očetu je prekipelo

Po incidentu na tekmi svetovnega pokala v ciklokrosu v Hulstu, ko je nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel pljunil v navijača, se je oglasil Adrie van der Poel, oče kolesarskega asa. Jezno se je odzval na obnašanje nekaterih gledalcev, ki so tekmovalce škropili s pivom in celo urinom: "To pove vse o ravni ljudi, s katerimi imamo opravka."

"Stvar je preprosta, če nimate samokontrole, da bi se ustavili po drugem popitem pivu, potem raje ostanite doma in si dirko oglejte v udobju svojega doma," je nesramnim gledalcem dirke svetovnega pokala v ciklokrosu v Hulstu na Nizozemskem v pogovoru za časnik Het Laatste Nieuws sporočil Adrie van der Poel.

Na sobotni dirki so uspeli nekateri posamezniki v množici navijačev ob progi sprovocirati njegovega sina Mathieua van der Poela, ki je izgubil živce in pljunil proti najbolj nesramnim gledalcem. Vanj so poleg neštetih žaljivk letela tudi pivo in celo urin, je pojasnil starejši Van der Poel. Sam pravi, da česa takšnega v času svoje tekmovalne kariere ni doživel, zaskrbljeno pa opaža, da se raven obnašanja med kolesarskimi gledalci niža.

The moment Mathieu van der Poel 𝙨𝙥𝙖𝙩 at the Hulst crowd 😱#CXWorldCup pic.twitter.com/yK5MI1avAf — Eurosport (@eurosport) December 30, 2023

Ni bilo prvič

Ni se zgodilo prvič, da so gledalci povzročali težave kolesarjem. Tudi na največjih dirkah so praviloma zaradi neprevidnosti že poskrbeli za veliko hujše stvari, množične padce – spomnimo se samo neodgovorne gledalke na Touru leta 2021, ko je s transparentom s koles sklatila domala celotno ekipo Jumbo-Visme -, ki jih tudi na letošnjem Tour ni manjkalo. A poleg tega, da se varnostne razmere slabšajo zaradi ljudi, ki si v želji narediti kar najboljši selfie, neprevidno stopajo na cesto in ogrožajo kolesarje, tudi samo navijanje postaja vse bolj primitivno.

Na Dirki po Franciji sta bila urinske prhe v preteklosti že deležna tudi Lance Armstrong in Chris Froome, na dirkah ciklokrosa v Belgiji in na Nizozemskem pa je to postal kar pogost, prepogost pojav, še meni Adrie van der Poel. Toma Pidcocka in Wouta van Aerta spoštuje, ker se nista postila sprovocirati, obenem pa razume svojega sina, da je imel dovolj nenehnih zlorab.

Adrie van der Poel (levo) je bil svetovni prvak v ciklokrosu leta 1996, pa šestkratni nizozemski prvak v tej disciplini. Na sliki je s svetovnega prvenstva 1985 v Münchnu, ko je zasedel drugo mesto. Foto: Guliverimage

Korak predaleč

Oglasili so se tudi prireditelji dirk in napovedali strožji nadzor nad obnašanjem navijačev. "Prepričani smo, da je 99,9 odstotkov gledalcev neproblematičnih in ne bi smeli postati žrtve peščice huliganov," je za Het Laatste Nieuws povedal Christophe Impens, direktor družbe Golazo, ki prireja dirki v ciklokrosu v Baali in Koksijdeju. "Dobro, razumemo strastno navijanje, ampak polivanje tekmovalcev z urinom je korak predaleč," je še dodal. Varnostniki utegnejo v nadaljevanju sezone tudi preverjati identiteto gledalcev ob progi, za kakšno prepoved udeležbe problematičnih gledalcev pa prireditelji niti nimajo pristojnosti.

Tudi na včerajšnji dirki v Baalu, na veliki nagradi Svena Nysa, je zmagal Van der Poel, tokrat je za skoraj dve minuti (1:55) premagal Wouta Van Aerta. Svetovni pokal v ciklokrosu se nadaljuje 7,. januarja v Zonovnu v Belgiji.

