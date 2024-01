Napeto, dramatično ...

Slovenke in Slovenci bomo imeli v letu 2024 veliko priložnosti za navijanje. Toliko športnih dogodkov, ki jim bomo priča, že dolgo ni bilo. In tako raznolikih. Evforija je pri nogometu na primer že zdaj na vrhuncu. Številni namreč želijo košček papirja, ki jim zagotavlja vstop na štadione v Stuttgart, München ali Köln, kjer bo slovenska nogometna reprezentanca igrala proti Danski (16. junij), Srbiji (20. junij) in Angliji (25. junij), zato z nestrpnostjo pričakujejo žreb vstopnic, ki bo januarja in bo za vsako tekmo dodelil najmanj deset tisoč vstopnic za slovenske navijače.

Zaradi slovenske nogometne reprezentance bo v letu 2024 največ evforije. Foto: www.alesfevzer.com

Finale nogometnega spektakla bo 14. julija, vsega 12 dni pred slovesnim odprtjem poletnih OI v Parizu, kjer bo imela naša majhna, a zlata kokoška kar nekaj kandidatov, da posežejo po medalji. Celo zlati. Zvezdniki svojega športa Janja Garnbret, Kristjan Čeh, Tadej Pogačar, Primož Roglič, Benjamin Savšek … so razlog za dodaten optimizem.

Lepo priložnost za nastop na velikem olimpijskem odru imajo tudi odbojkarji, ki so le streljaj od krstnega nastopa – zadnjega od treh turnirjev lige narodov bodo odigrali v Stožicah sredi junija, ko bo že znano, ali imajo v žepu letalsko vozovnico do francoskega glavnega mesta. Pot do Pariza si bodo skušali utreti še košarkarji, rokometašice in rokometaši, ki pa jih januarja najprej čaka evropsko prvenstvo.

Če bi se našim košarkarjem drugič zapored uspelo uvrstiti na igre, bi za Slovenijo vladalo ogromno zanimanje. Jasno, zaradi svetovnega zvezdnika Luke Dončića, ki je eden najboljših košarkarjev na našem planetu. A ga skupaj s soigralci čakajo težke kvalifikacije v Grčiji med 2. in 7. julijem, kjer bosta največji prepreki Hrvaška in gostiteljica Grčija – v Pariz bo odpotovala le najboljša izbrana vrsta turnirja.

Bo Luki Dončiću s soigralci uspelo nastopiti na drugih zaporednih olimpijskih igrah? Foto: FIBA

Športno dogajanje pa se bo začelo že 1. januarja 2024 s tradicionalno skakalno tekmo novoletne turneje v Garmisch-Partenkirchnu, na kateri bodo na zmagovalni oder skušali prileteti slovenski orli, ki jih konec januarja na letalnici na Kulmu čaka svetovno prvenstvo v poletih, na katerem se tradicionalno dobro odrežejo in se v domovino vračajo s kakšnim od odličij.

Slovenska rokometna reprezentanca bo nato med 10. in 28. januarjem napadala dobro uvrstitev na prvenstvu stare celine v Nemčiji. Med bazičnimi športi plavalno reprezentanco februarja čaka svetovno prvenstvo v Dohi, atletsko marca dvoransko SP v Glasgowu, telovadce in telovadbe pa konec aprila in v začetku maja evropsko prvenstvo v Riminiju.

V prvem kvartalu bo pestro tudi na domačih tleh. Vse skupaj se bo začelo z Zlato lisico v Kranjski Gori 6. in 7. januarja. Planica bo februarja gostila mladinsko SP v nordijskih disciplinah, Kranjska Gora bo prav tako prizorišče marčevskih tekem svetovnega pokala alpskih smučarjev, medtem ko bo Rogla gostila najboljše deskarje. Zaključni vrhunec zimske sezone bo tradicionalno na legendarni Letalnici bratov Gorišek, kjer bodo skakalci pred številčnim občinstvom skušali pokazati dolge polete in morda napadli svetovni rekord 253,5 metra, ki je še vedno v lasti Stefana Krafta in letalnice v Vikersundu.

Tadej Pogačar pripravlja načrt za osvojitev rožnate majice na Giru. Foto: Jaka Lopatič

Sočasno bosta onkraj Atlantika slovenska zvezdnika Luka Dončić in Anže Kopitar s svojima Dallas Mavericks in Los Angeles Kings zaključevala redni del košarkarske lige NBA in hokejske NHL, nato pa bo sledil vstop v izločilne boje, do katerih pot ni samoumevna.

Maj bo prinesel nov val evforije med slovenskimi navijači. Zlasti tistimi, ki jih zanima kolesarstvo. Številka 1 kolesarstva Tadej Pogačar je namreč potrdil nastop na Dirki po Italiji, ki jo je lani kot prvi Slovenec osvojil Primož Roglič. Med 4. in 26. majem si bo tlakoval pot do rožnate majice, pred tem pa skupaj s preostalimi slovenskimi vrhunskimi kolesarji skušal dobre predstave prikazati tudi na spomladanskih klasikah in večdnevnih dirkah.

Maja bo na sporedu evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Tacnu, ob tem bomo spremljali še zaključke sezon v ligaških tekmovanjih na slovenskih tleh, nato pa se bo vse skupaj prevesilo v pestro poletje.

Primož Roglič in Aleksandr Vlasov sta bila lani še tekmeca, od letos sta moštvena kolega pri BORI - hansgrohe. Foto: Guliverimage

Junij bo ob nogometu prinašal še vrsto razburljivih trenutkov za Slovence. Tour de France že sam po sebi spada med največje športne dogodke v koledarskem letu, letos pa bo še toliko bolj razburljiv iz slovenskega zornega kota. Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki je zamenjal moštvo in po novem nosi dres BORE – hansgrohe, se bosta podala v lov za rumeno majico ter skušala preskočiti Jonasa Vingegaarda, Remca Evenepoela in preostale, ki jih zanima zmaga na najbolj prestižni kolesarski dirki. Za kolesarski šov vedno poskrbi tudi Matej Mohorič, ki bo zagotovo tudi leta 2024 na tritedenski francoski kolesarski pentlji skušal pokazati svoj razkošen potencial.

Omenjena trojica bo imela lepo priložnost za vidnejšo uvrstitev tudi na cestni dirki na svetovnem prvenstvu v Švici (22.–29. september), katere trasa je pisana na kožo slovenski reprezentanci, če se bo zbrala v polni zasedbi. Ali bo kdo od njih nastopil na domači dirki Po Sloveniji med 12. in 16. junijem, bomo videli v nadaljevanju leta, saj smo bili že večkrat v preteklosti priča temu, da se koledarji kolesarjev tudi spreminjajo.

Še pred tem bo na prelomu maja in junija svetovni izziv v gimnastiki v Kopru. Obalno mesto bo septembra znova prizorišče tekme svetovnega pokala v športnem plezanju, kjer se bo tradicionalno zbralo ogromno ljubiteljev športnega plezanja, ki bodo lahko pozdravili morebitno dobitnico olimpijske medalje Janjo Garnbret, kraljico svojega športa.

Med večjimi obletnicami velja izpostaviti stoto obletnico prve slovenske kolajne Leona Štuklja na poletnih OI v Parizu ter nastope slovenskih športnikov na prvih zimskih olimpijskih igrah v Chamonixu pred natanko stotimi leti.

Tima Gajserja čaka dolga in naporna sezona. Foto: AMZS/Goran Krošelj

Pestro bo tudi v športih, katerih skupni imenovalec so bencinski hlapi. Sezona motošporta na najvišji ravni bo dolga, ponekod se bo zavlekla tudi v december. Formula 1 se bo začela v Bahrajnu 2. marca, SP v motokrosu, v katerem bo Tim Gajser lovil šesti naslov, pa 10. marca v Argentini. Tudi motorji v razredu motoGP bodo prvič zabrneli 10. marca v Katarju, sezona relija pa se tradicionalno začne konec januarja na spolzkih cestah v okolici Monte Carla. Dirka indy 500 bo 26. maja na slovitem ovalu v Indianapolisu, 24 ur Le Mansa pa 15. in 16. junija.

Med največjimi enodnevnimi dogodki velja izpostaviti super bowl v ligi NFL ameriškega nogometa 12. februarja, finale nogometne lige prvakov pa bo zaradi Eura že 1. maja v Londonu. Finali teniških turnirjev za grand slam bodo v Melbournu 29. januarja, v Parizu 9. junija, v Wimbledonu 14. julija in v New Yorku 8. septembra. Prvi septembrski dan se bo začel prestižni ameriški pokal v jadranju.

Tik pred začetkom nove hokejske sezone se bo za nastop na zimskih OI igrah v Cortini/Milanu med 29. avgustom in 1. septembrom na Danskem borila slovenska hokejska reprezentanca.

Takrat bo počasi spet napočil čas za novi sezoni Luke Dončića in Anžeta Kopitarja v ZDA, vzporedno pa bo Pogačar napadal še četrto zaporedno zmago na italijanski klasiki Dirki po Lombardiji, ki spada med pet prestižnih spomenikov. Kdo ve, morda pa se Roglič pred tem odpravi še na Vuelto po četrto zmago – na sporedu bo med 17. avgustom in 18. septembrom.

Slovenski navijači, bodite pripravljeni. Foto: Reuters

Novembra in decembra žensko rokometno reprezentanco čaka nastop na evropskem prvenstvu v Avstriji, Madžarski in Švici, plavalce pa svetovno prvenstvo v kratkih bazenih decembra v Budimpešti.

Konec oktobra se bo spet začela nova sezona v zimskih športih, ki imajo prvi vrhunec z novoletno skakalno turnejo štirih skakalnic – ta tradicionalno zaokroži športno leto in nato nemudoma prevesi v novega, kot smo bili priča tudi letos.

Slovenke in Slovenci, pripravite navijaške rekvizite, bodite racionalni z glasilkami, saj boste imeli letos široko paleto možnosti navijanja za slovenske športnice in športnike, ki bodo zagotovo razveseljevali, kot to počno leto za letom.

Športni dogodki v letu 2024

Januar

1. smučarski skoki: novoletna turneja, moški, Garmisch-Partenkirchen

1. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Oberstdorf

1. smučarski tek: novoletna turneja, moški in ženske, Dobiacco

1.–3. pikado: svetovno prvenstvo, London

1.–7. tenis: pokal United, Perth/Sydney

2.–4. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Beljak

3. smučarski skoki: novoletna turneja, moški, Innsbruck

3.–4. smučarski tek: novoletna turneja, moški in ženske, Davos

3.–19. jadranje: svetovno prvenstvo razreda laser, Mar del Plata

4.–7. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Oberhof

4.–16. vaterpolo: evropsko prvenstvo, moški, Hrvaška

5.–7. hitrostno drsanje: evropsko prvenstvo, Heerenveen

5.–13. vaterpolo: evropsko prvenstvo, ženske, Nizozemska

5.–19. reli: 46. reli Dakar, Savdska Arabija

6. smučarski skoki: novoletna turneja, moški, Bischofshofen

6. hokej: alpska liga, konec prvega dela

6.–7. smučarski tek: novoletna turneja, moški in ženske, Val di Fiemme

6.–7. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Kranjska Gora

6.–7. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Adelboden

8.–14. umetnostno drsanje: evropsko prvenstvo, Kaunas

9.–14. strelstvo: velika nagrada, Ruše

10. košarka: evropski pokal, 14. krog: Wolves Vilna - Cedevita Olimpija

10. odbojka: liga prvakov, 5. krog, ACH Volley - Trentino

10.–14. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Ruhpolding

10.–14. kolesarstvo: evropsko prvenstvo na velodromu, Apeldoorn

10.–28. rokomet: evropsko prvenstvo, moški, Nemčija

11. rokomet: evropsko prvenstvo, skupinski del, 1. krog: Slovenija - Ferski otoki

11. odbojka: liga prvakinj, 5. krog, Calcit Volley - Fenerbahče

11.–15. šah: evropsko prvenstvo, hitropotezni šah, ženske, Monte Carlo

12.–14. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Wengen

12.–14. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Wisla

12.–14. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Sapporo

12.–14. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Oberstdorf

12.–10. 02. nogomet: azijski pokal, Katar

12.–14. hitrostno drsanje: evropsko prvenstvo, kratke proge, Gdansk

13. rokomet: evropsko prvenstvo, skupinski del, 2. krog: Slovenija - Poljska

13. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Scuol

13.–14. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Altenmarkt-Zauchensee

13.–14. sankanje: evropsko prvenstvo, Innsbruck

13.–11. 02. nogomet: afriški pokal, Slonokoščena obala

15. rokomet: evropsko prvenstvo, skupinski del, 3. krog: Norveška - Slovenija

15.–29. tenis: odprto prvenstvo Avstralije, Melbourne

16. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Flachau

16. odbojka: liga prvakinj, 6. krog, Potsdam - Calcit Volley

16. odbojka: liga prvakinj, konec skupinskega dela

16.–17. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Szczyrk

16.–17. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Bad Gastein

16.–21. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po deželi tam spodaj

17. rokomet: evropsko prvenstvo, začetek drugega dela

17. košarka: evropski pokal, 15. krog: Cedevita Olimpija - Reyer Venezia

17. odbojka: liga prvakov, 6. krog, Tours - ACH Volley

17. odbojka: liga prvakov, konec rednega dela

17.–20. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Laax

17.–21. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Laax

18. hokej: alpska liga, začetek drugega dela

18.–21. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Anterselva

18.–21. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Zao

19. futsal: konec ligaškega dela 1. SFL

19.–21. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Kitzbühel

19.–21. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Zakopane

19.–21. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Oberhof

19.–2. 2. šport mladih: zimske olimpijske igre mladih, Gangwon

20. košarka: 1. SKL za ženske, konec prvega dela

20.–21. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Jasna

20.–21. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Pamporovo

23. odbojka: konec rednega dela srednjeevropske lige, ženske

23.–24. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Schladming

24. košarka: evropski pokal, 16. krog: Hamburg - Cedevita Olimpija

24.–31. jadranje: svetovno prvenstvo razreda laser, Adelaide

24.–1. 2. strelstvo: svetovni pokal, Kairo

25. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Rogla

25.–28. smučarski skoki: svetovno prvenstvo v poletih, moški, Kulm

25.–28. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Schonach

25.–28. reli: svetovno prvenstvo, Monte Carlo

26. rokomet: evropsko prvenstvo, polfinale

26.–28. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Cortina d'Ampezzo

26.–28. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Ljubno

26.–28. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Goms

26.–3. 3. jadranje: svetovno prvenstvo razreda iQFOIL, Lanzarote

27.–28. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Garmisch-Partenkirchen

27.–28. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Simonhöhe

27.–28. sankanje: svetovno prvenstvo, Altenberg

28. rokomet: evropsko prvenstvo, finale

28. kolesarstvo: svetovna serija, oceanska dirka Cadela Evansa

30. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Kronplatz

30. hokej: DP, konec rednega dela

30.–3. 2. alpsko smučanje: mladinsko svetovno prvenstvo, moški in ženske, Portes du Soleil

31. košarka: evropski pokal, 17. krog: Cedevita Olimpija - London Lions

31.–4. 2. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Mammoth Mountain

31.–4. 2. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Mammoth Mountain

Februar:

2.–3. tenis: Davisov pokal, 2. evroafriška skupina, Kitajska - Slovenija, Guangzhou

1.–4. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Seefeld

2. skeleton: evropsko prvenstvo, Sigulda

2.–3. ragbi: začetek pokala šestih narodov

2.–4. hokej: NHL, tekma zvezd All-Star, Toronto

2.–4. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Chamonix

2.–4. smučarski skoki: svetovni pokal, moški in ženske, Willingen

2.–4. judo: grand slam, Pariz

2.–4. ciklokros: svetovno prvenstvo, Tabor

2.–18. plavanje: svetovno prvenstvo v plavalnih športih, Doha

3.–4. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Garmisch-Partenkirchen

3.–4. bob: evropsko prvenstvo, Sigulda

4.–13. strelstvo: svetovni pokal, šibrenica, Rabat

5.–11. nordijsko smučanje: mladinsko svetovno prvenstvo, Planica

7. košarka: evropski pokal, 18. krog: Pariz - Cedevita Olimpija

7. košarka: liga Nova KBM, konec prvega dela

7.–18. biatlon: svetovno prvenstvo, moški in ženske, Nove Mesto

8.–11. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Calgary

8.–11. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Otepää

9.–13. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Canmore

10. nogomet: Prva liga Telemach, začetek spomladanskega dela sezone

10.–11. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Bansko

10.–11. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Soldeu

10.–11. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Lake Placid

10.–18. strelstvo: svetovni pokal, zračna puška/pištola, Granada

12. ameriški nogomet: superbowl LVIII, Las Vegas

12.–13. alpsko smučanje: evropski pokal, moški, Maribor

12.–18. tenis: WTA 1000, Doha

12.–20. rokoborba: evropsko prvenstvo, Bukarešta

12.–20. dviganje uteži: evropsko prvenstvo, Sofija

13.–14. nogomet: liga prvakov, začetek dvobojev osmine finala

15. nogomet: evropska liga, začetek izločilnih bojev

15. nogomet: konferenčna liga, začetek izločilnih bojev

15. odbojka: konec rednega dela srednjeevropske lige, moški

15.–16. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Craigleith

15.–17. judo: grand slam, Tel Aviv

15.–17. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Calgary

15.–18. reli: svetovno prvenstvo, Švedska

15.–18. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, kvalifikacije za OI, Kairo

16. košarka: finale pokala Spar in pokala za ženske

16.–18. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Crans Montana

16.–18. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Rasnov

16.–18. smučarski skoki: svetovni pokal, moški, Sapporo

16.–18. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Kvitfjell

16.–18. košarka: NBA, All Star, Indianapolis

16.–25. namizni tenis: evropsko prvenstvo, ekipno, Busan

17.–18. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Theodore Wirth Park

18. rokomet: liga prvakinj, konec skupinskega dela

19.–25. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po ZAE

19.–25. tenis: WTA 1000, Dubaj

22. nogomet: evropska liga, povratne tekme izločilnih bojev

22. nogomet: konferenčna liga, povratne tekme izločilnih bojev

22.–24. skeleton: svetovno prvenstvo, Winterberg

22.–25. smučarski skoki: svetovni pokal, poleti, moški, Oberstdorf

22.–25. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, kvalifikacije za OI, Cottbus

23. hokej: liga ICEHL, konec rednega dela

23.–25. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Hinzenbach

24. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Omloop Het Nieuwsblad

24. hokej: alpska liga, konec drugega dela

24.–25. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Palisades Tahoe

24.–25. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Val di Fassa

24.–25. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Krynica

24.–3. 3. jadranje: svetovno prvenstvo, razred 470, Palma de Mallorca

24.–3. 3. strelstvo: evropsko prvenstvo, 10 m, Györ

24.–3. 3. bob: svetovno prvenstvo, Winterberg

25. hokej: liga ICEHL, začetek končnice

27. hokej: alpska liga, začetek končnice

29.–3. 3. smučarski skoki: svetovni pokal, moški in ženske, Lahti

29.–3. 3. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Oslo

Marec:

1.–3. judo: grand slam, Taškent

1.–3. atletika: dvoransko svetovno prvenstvo, Glasgow

1.–3. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Aspen

1.–3. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški, Lahti

1.–3. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Lahti

2. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Strade Bianche

2.–3. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Kvitfjell

2. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Bahrajna, Sahir

2.–3. smučarski skoki: celinski pokal, moški, Kranj

3. nogomet: 2. SNL, začetek spomladanskega dela sezone

3. atletika: maraton, Tokio

3. hokej: liga ICEHL, začetek četrtfinala

3.–10. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Pariz-Nica

4.–10. kolesarstvo: svetovna serija, dirka od Tirenskega do Jadranskega morja

4.–10. jadranje: svetovno prvenstvo, razred 49er, Lanzarote

4.–17. tenis: masters, Indian Wells

4.–17. tenis: WTA 1000, Indian Wells

5. hokej: alpska liga, začetek četrtfinala

6. rokomet: liga prvakov, konec skupinskega dela

7. nogomet: evropska liga, prve tekme osmine finala

7. nogomet: konferenčna liga, prve tekme osmine finala

7.–10. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Oslo

7.–10. hitrostno drsanje: svetovno prvenstvo, Inzell

7.–10. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, kvalifikacije za OI, Baku

8.–10. smučarski skoki: norveška turneja, svetovni pokal, moški in ženske, Oslo

8.–10. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Soldier Hollow

9. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Savdske Arabije, Džeda

9.–10. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Kranjska Gora

9.–10. alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Are

9.–10. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Oslo

9.–10. deskanje: svetovni pokal, moški in ženske, Winterberg

10. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Patagonije-Argentine, Villa La Angostura

10. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Katarja, Losail

12. smučarski tek: svetovni pokal, moški in ženske, Drammen

12.–13. nogomet: liga prvakov, konec dvobojev osmine finala

12.–13. smučarski skoki: norveška turneja, svetovni pokal, moški in ženske, Trondheim

13.–16. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Tignes

14. nogomet: evropska liga, povratne tekme osmine finala

14. nogomet: konferenčna liga, povratne tekme osmine finala

14.–17. biatlon: zaključek svetovnega pokala, moški in ženske, Canmore

14.–17. rokomet: kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, moški

15.–16. deskanje prostega sloga: svetovni pokal, moški in ženske, Špindleruv Mlyn

15.–17. hitrostno drsanje: svetovno prvenstvo, kratke proge, Rotterdam

15.–17. smučarski skoki: norveška turneja, svetovni pokal, moški in ženske, Vikersund

15.–17. smučarski tek: zaključek svetovnega pokala, moški in ženske, Falun

15.–17. nordijska kombinacija: svetovni pokal, moški in ženske, Trondheim

16. kolesarstvo: svetovna serija, spomenik Milano-Sanremo

16.–17. rokomet: liga prvakinj, začetek izločilnih bojev

16.–17. deskanje: zaključek svetovnega pokala, moški in ženske, Berchtesgaden

16.–24. alpsko smučanje: zaključek svetovnega pokala, moški in ženske, Saalbach

16.–24. curling: svetovno prvenstvo, ženske, Sydney

17. kolesarstvo: dirka Ucija, VN Slovenske Istre

18.–24. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Kataloniji

18.–24. umetnostno drsanje: svetovno prvenstvo, Montreal

18.–31. tenis: masters, Miami

18.–31. tenis: WTA 1000, Miami

19. kolesarstvo: dirka Ucija, VN Brdo/Kras

19. hokej: liga ICEHL, začetek polfinala

20. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Brugge-De Panne

21. kolesarstvo: dirka Ucija, VN Goriške in Vipavske doline

21. hokej: alpska liga, začetek polfinala

21.–23. deskanje prostega sloga: zaključek svetovnega pokala, moški in ženske, Silvaplana

21.–24. smučarski skoki: zaključek svetovnega pokala, moški, Planica

22. kolesarstvo: svetovna serija, klasika E3 Saxo

22.–24. gimnastika: svetovni pokal v ritmični gimnastiki, Atene

22.–24. judo: grand slam, Tbilisi

22.–24. smučanje prostega sloga: zaključek svetovnega pokala, moški in ženske, Silvaplana

24. kolesarstvo: svetovna serija, Gent-Wevelgem

24. kolesarstvo: dirka Ucija, VN Adrie Mobil

24. gorsko kolesarstvo: slovenski pokal, Vrtojba

24. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Evrope, prizorišče še ni znano

24. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Avstralije, Melbourne

24. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Portugalske, Portimao

24. košarka: liga Aba 2, konec rednega dela

27. kolesarstvo: svetovna serija, dirka skozi Flandrijo

27.–28. rokomet: liga prvakov, začetek izločilnih bojev

29.–31. reli: svetovno prvenstvo, Kenija

29.–31. gimnastika: svetovni izziv v športni gimnastiki, Antalya

29.–31. judo: grand slam, Antalya

29.–6. 4. jadranje: svetovno prvenstvo, Palma de Mallorca

30. atletika: svetovno prvenstvo v krosu, Beograd

30. veslanje: 169. regata Cambridge-Oxford, London

30.–7. 4. curling: svetovno prvenstvo, moški, Schaffhausen

31. kolesarstvo: svetovna serija, spomenik po Flandriji

April:

1.–6. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Baskiji

2.–25. šah: svetovno prvenstvo, turnir kandidatov, moški in ženske, Toronto

3. košarka: liga Aba 2, začetek končnice

3.–14. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, ženske, Utica

4.–7. gimnastika: svetovni izziv v športni gimnastiki, Osijek

5. hokej: liga ICEHL, začetek finala

5.–7. gimnastika: mednarodni turnir MTM Narodni dom v ritmični gimnastiki, Ljubljana

6. hokej: alpska liga, začetek finala

7. košarka: liga Aba, konec rednega dela

7. kolesarstvo: svetovna serija, spomenik Pariz-Roubaix

7. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Sardinije, Riola Sardo

7. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Japonske, Suzuka

7. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Argentine, Termas de Rio Hondo

8.–14. tenis: masters, Monte Carlo

9.–10. nogomet: liga prvakov, prve tekme četrtfinala

9.–10. športno plezanje: svetovni pokal, Šanghaj

9.–14. badminton: evropsko prvenstvo, Saarbrücken

11. nogomet: evropska liga, prve tekme četrtfinala

11. nogomet: konferenčna liga, prve tekme četrtfinala

11.–14. rokomet: kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, ženske

11.–14. tenis: pokal Billie Jean King, kvalifikacije, Slovaška - Slovenija, Bratislava

11.–14. golf: masters, Augusta

12. košarka: liga Aba, začetek končnice

12. košarka: evroliga, konec rednega dela

12.–14. športno plezanje: svetovni pokal, Wujiang

12.–14. gimnastika: svetovni pokal v ritmični gimnastiki, Sofija

12.–14. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Mairipora

12.–14. veslanje: svetovni pokal, Varese

13. ragbi: konferenčni pokal, Slovenija - Avstrija

14. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Amstel Gold

14. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Trentina, Pietramurata

14. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Amerik, Austin

14. košarka: NBA, konec rednega dela sezone

15. atletika: maraton, Boston

16.–17. nogomet: liga prvakov, povratne tekme četrtfinala

17. kolesarstvo: svetovna serija, valonska puščica

17.–20. gimnastika:svetovni pokal v športni gimnastiki, kvalifikacije za OI, Doha

18. nogomet: evropska liga, povratne tekme četrtfinala

18. nogomet: konferenčna liga, povratne tekme četrtfinala

18. hokej: NHL, konec rednega dela

18.–21. reli: svetovno prvenstvo, Hrvaška

18.–30. šah: evropsko prvenstvo, ženske, Rodos

19. košarka: NBA, začetek končnice

19. hokej: liga ICEHL, morebitna zadnja tekma finala

19.–21. gimnastika: svetovni pokal v ritmični gimnastiki, Baku

19.–21. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Araxa

20. atletika: diamantna liga, Xiamen

20. hokej: alpska liga, morebitna zadnja tekma finala

20. ragbi: konferenčni pokal, Luksemburg - Slovenija

20.–27. curling: svetovno prvenstvo, mešani pari, Östersund

20.–6. 5. snuker: svetovno prvenstvo, Sheffield

21. kolesarstvo: svetovna serija, spomenik Liege-Bastogne-Liege

21. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Kitajske, Šanghaj

21.–26. odbojka: liga narodov, moški, 1. turnirja, Ankara/Rio de Janeiro

22. hokej: NHL, začetek končnice

22.–5. 5. tenis: masters, Madrid

22.–5. 5. tenis: WTA 1000, Madrid

23.–28. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Romandiji

24.–28. gimnastika: evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, moški, Rimini

25.–27. judo: evropsko prvenstvo, Zagreb

25.–28. veslanje: evropsko prvenstvo, Szeged

26.–28 gimnastika: svetovni pokal v ritmični gimnastiki, Taškent

27. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Hrvaške, Donji Kraljevec

27. atletika: diamantna liga, Šanghaj

28. atletika: maraton, London

28. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Španije, Jerez

28.–4. 5. hokej: svetovno prvenstvo divizije 1A, Bolzano

30.–1. 5. nogomet: liga prvakov, prvi tekmi polfinala

Maj:

1. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Eschborn-Frankfurt

1. karate: evropsko prvenstvo, Split

1. košarka: liga Aba 2, začetek finala

1.–12. strelstvo: svetovni pokal, Baku

2. nogomet: evropska liga, prve tekme polfinala

2. nogomet: konferenčna liga, prve tekme polfinala

2.–5. futsal: zaključni turnir lige prvakov, prizorišče še ni znano

2.–5. gimnastika: evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, ženske, Rimini

3. košarka: liga Aba, začetek polfinala

3.–5. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Fort William

3.–5. športno plezanje: svetovni pokal, Salt Lake City

4.–9. odbojka: liga narodov, moški, 2. turnirja, Japonska/Ottawa

4.–26. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Italiji

5. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Portugalske, Agueda

5. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Miamija

6.–12. lokostrelstvo: evropsko prvenstvo, Essen

6.–19. tenis: masters, Rim

6.–19. tenis: WTA 1000, Rim

7.–8. nogomet: liga prvakov, povratni tekmi polfinala

8.–12. gorsko kolesarstvo: evropsko prvenstvo, Cheile Gradistei

8.–12. karate: evropsko prvenstvo, Zadar

9. nogomet: evropska liga, povratne tekme polfinala

9. nogomet: konferenčna liga, povratne tekme polfinala

9.–12. reli: svetovno prvenstvo, Portugalska

10. atletika: diamantna liga, Doha

10.–12. gimnastika: svetovni izziv v ritmični gimnastiki, Portimao

10.–12. judo: grand slam, Almaty

10.–12. kajak/kanu: svetovni pokal, sprint na mirnih vodah, Szeged

10.–26. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, Ostrava/Praga

11. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Varšave

12. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Španije, Intu Xanadu-Arroyomolinos

12. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Francije, Le Mans

15.–19. kajak/kanu: evropsko prvenstvo, slalom na divjih vodah, Tacen

15.–30. boks: evropsko prvenstvo, Beograd

16.–19. golf: prvenstvo PGA, Louisville

17. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Bielsko Biala

18. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Nemčije, Landshut

18. nogomet: konec nemške lige 2023/24

18. nogomet: konec francoske lige 2023/24

18. nogomet: 2. SNL, konec sezone 2023/24

18.–23. odbojka: liga narodov, moški, 3. turnirja, Ljubljana/Manila

19. nogomet: konec angleške lige 2023/24

19. košarka: liga Aba, začetek finala

19. nogomet: Prve lige Telemach, konec sezone 2023/24

19. atletika: diamantna liga, Rabat

19. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Francije, St. Jean d'Angely

19. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Emilije Romanje, Imola

19. gorsko kolesarstvo: slovenski pokal, Kamnik

19.–24. judo: svetovno prvenstvo, Abu Dabi

21. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, konec skupinskega dela

22. nogomet: evropska liga, finale, Dublin

23. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, četrtfinale

23.–26. gimnastika: evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki, Budimpešta

23.–26. gimnastika: svetovni izziv v športni gimnastiki, Varna

23.–9. 5. strelstvo: evropsko prvenstvo, zračna puška, Osijek

24. kolesarstvo: dirka Ucija, VN Gorenjske

24.–26. veslanje: svetovni pokal, Luzern

24.–26. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Nove Mesto

24.–26. kajak/kanu: svetovni pokal, sprint na mirnih vodah, Poznanj

24.–26. košarka: zaključni turnir evrolige, Berlin

25. nogomet: liga prvakinj, finale, Bilbao

25. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, polfinale

25. atletika: diamantna liga, Eugene

25.–27. strelstvo: evropsko prvenstvo, šibrenica, Lonato

26. nogomet: konec španske lige 2023/24

26. nogomet: konec italijanske lige 2023/24

26. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Katalonije, Barcelona

26. hokej: svetovno prvenstvo elitne divizije, finale

26. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Monaka, Monaco

26. avtomobilizem: dirka Indy 500, Indianapolis

27.–30. odbojka: liga narodov, moški, zaključni turnir

27.–9. 6. tenis: odprto prvenstvo Francije, Pariz

29. nogomet: konferenčna liga, finale, Atene

30. atletika: diamantna liga, Oslo

30.–2. 6. reli: svetovno prvenstvo, Sardinija

30.–2. 6. gimnastika: svetovni izziv v športni gimnastiki, Koper

30.–2. 6. kajak/kanu: svetovni pokal, slalom na divjih vodah, Augsburg

31.–7. 6. strelstvo: svetovni pokal, zračna puška/pištola, München

Junij:

1. nogomet: liga prvakov, finale, London

1. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Češke, Praga

1.–2. rokomet: zaključni turnir lige prvakinj, Budimpešta

2. atletika: diamantna liga, Stockholm

2. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Nemčije, Teutschenthal

2. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Italije, Mugello

2.–9. kolesarstvo: svetovna serija, kriterij po Dofineji

6.–9. kajak/kanu: svetovni pokal, slalom na divjih vodah, Praga

6.–5. 7. sabljanje: evropsko prvenstvo, prizorišče še ni znano

7. košarka: NBA, prva tekma finala

7.–9. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Leogang

7.–12. atletika: evropsko prvenstvo, Rim

8.–9. rokomet: zaključni turnir lige prvakov, Köln

8.–9. kolesarstvo: maraton Franja, Ljubljana

9. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Latvije, Kegums

9. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Kanade, Montreal

9.–16. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Švici

10.–12. 7. nogomet: južnoameriško prvenstvo, Ekvador

10.–19. strelstvo: svetovni pokal, šibrenica, Lonato

10.–23. plavanje: evropsko prvenstvo, Beograd

12.–16. kolesarstvo: dirka Ucija, dirka po Sloveniji

13.–16. golf: odprto prvenstvo ZDA, Pinehurst

13.–16. kajak/kanu: svetovni pokal, slalom na divjih vodah, Krakov

13.–16. kajak/kanu: evropsko prvenstvo, sprint na mirnih vodah, Szeged

14.–14. 07. nogomet: evropsko prvenstvo, Nemčija

14.–18. nogomet: evropsko prvenstvo, 1. krog skupinskega dela, Nemčija

14.–16. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Val di Sole

14.–16. veslanje: svetovni pokal, Poznanj

15. nogomet: evropsko prvenstvo, 1. krog, skupina C, Slovenija - Danska, Stuttgart

15. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Švedske, Malilla

15.–16. avtomobilizem: 24 ur Le Mansa, Le Mans

16. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada, prizorišče še ni znano

16. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Kazahstana, Almaty

19.–22. nogomet: evropsko prvenstvo, 2. krog skupinskega dela, Nemčija

20. nogomet: evropsko prvenstvo, 2. krog, skupina C, Slovenija - Srbija, München

21.–23. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Crans Montana

21.–23. gimnastika: svetovni pokal v ritmični gimnastiki, Milano

23. kolesarstvo: državno prvenstvo, prizorišče še ni znano

23. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Španije, Barcelona

23.–26. nogomet: evropsko prvenstvo, 3. krog skupinskega dela, Nemčija

24. košarka: NBA, morebitna sedma tekma finala

25. nogomet: evropsko prvenstvo, 3. krog, skupina C, Slovenija - Anglija, Köln

25.–7. 7. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Haute-Savoie

26.–28. gimnastika: svetovni izziv v ritmični gimnastiki, Jeruzalem

26.–30. športno plezanje: svetovni pokal, Innsbruck

27. košarka: nabor lige NBA

27.–30. reli: svetovno prvenstvo, Poljska

28.–30. judo: grand slam, Ulan Bator

29. hokej: nabor lige NHL

29. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Gorzowa

29.–21. 7 kolesarstvo: dirka po Franciji

30. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Sumbawe

30. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Avstrije, Speilberg

30. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Nizozemske, Assen

30.–2. 7. nogomet: evropsko prvenstvo, osmina finala, Nemčija

30.–13. 7. šah: evropsko prvenstvo, moški, Jeruzalem

Julij:

1.–14. tenis: Wimbledon, London

2.–7. košarka: kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, Pirej

2. košarka: kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, skupina A, 1. krog, Slovenija - Hrvaška

4. košarka: kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, skupina A, 2. krog, Slovenija - Nova Zelandija

5.–6. nogomet: evropsko prvenstvo, četrtfinale, Nemčija

6. košarka: kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, polfinale

7. košarka: kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, finale

7. atletika: diamantna liga, Pariz

7. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Lomboka, Lombok

7. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Nemčije, Sachsenring

7. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Velike Britanije, Silverstone

9.–10. nogomet: evropsko prvenstvo, polfinale, Nemčija

12. atletika: diamantna liga, Monaco

12.–14. gimnastika: svetovni izziv v ritmični gimnastiki, Cluj-Napoca

12.–14. športno plezanje: svetovni pokal, Chamonix

12.–14. šport mladih: evropske študentske igre, Debrecen/Miskolc

14. nogomet: evropsko prvenstvo, finale, Nemčija

17.–19. športno plezanje: svetovni pokal, Briancon

18.–21. reli: svetovno prvenstvo, Latvija

18.–21. golf: odprto prvenstvo Velike Britanije, South Ayrshire

19.–23. tenis: Hopmanov pokal, Nica

20. atletika: diamantna liga, London

21. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Češke, Loket

21. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Madžarske, Hungaroring

26.–11. 8. olimpizem: olimpijske igre, Pariz

28. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Belgije, Lommel

28. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Belgije, Spa Francorchamps

nogomet: začetek 2. SNL 2024/25

nogomet: začetek Prve lige Telemach 2024/25

Avgust:

1.–4. reli: svetovno prvenstvo, Finska

4. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Velike Britanije, Silverstone

5.–11. tenis: masters, Montreal

5.–11. tenis: WTA 1000, Toronto

10. kolesarstvo: svetovna serija, klasika San Sebastian

11. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Švedske, Uddevalla

12.–18. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Poljski

12.–18. tenis: masters, Cincinnati

12.–18. tenis: WTA 1000, Cincinnati

12.–18. odbojka na mivki: evropsko prvenstvo, Nizozemska

17. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Velike Britanije, Cardiff

17.–8. 9. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Španiji

18. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Nizozemske, Arnhem

18. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Avstrije, Spielberg

18.–25. veslanje: svetovno prvenstvo, St. Catharines

22. atletika: diamantna liga, Lozana

23.–25. kajak/kanu: svetovno prvenstvo, sprint na mirnih vodah, Samarkand

24.–1. 9. športno plezanje: evropsko prvenstvo, Villars

25. atletika: diamantna liga, Zürich

25. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Švice, Frauenfeld

25. kolesarstvo: svetovna serija, klasika po Bretanji

25. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Nizozemske, Zandvoort

26.–8. 9. tenis: odprto prvenstvo ZDA, New York

28.–1. 9. gorsko kolesarstvo: svetovno prvenstvo, Pal Arinsal/Vallnord

28.–1. 9. kolesarstvo: svetovna serija, dirka Renewi

29. atletika: diamantna liga, Rim

29.–1. 9. hokej: kvalifikacije za nastop na OI 2026, Danska

31. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Vroclava

nogomet: začetek angleške lige 2024/25

nogomet: začetek francoske lige 2024/25

nogomet: začetek nemške lige 2024/25

nogomet: začetek španske lige 2024/25

nogomet: začetek italijanske lige 2024/25

September:

1. jadranje: ameriški pokal, Barcelona

1. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Aragonije, Alcaniz

1. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Italije, Monza

1. kolesarstvo: dirka Ucija, VN Kranja

5. atletika: diamantna liga, prizorišče še ni znano

5.–8. reli: svetovno prvenstvo, Grčija

6.–7. športno plezanje: svetovni pokal, Koper

6.–8. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Loudenvielle

6.–9. judo: grand slam, Budimpešta

7. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Latvije, Riga

8. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Turčije, Afyonkarahisar

8. kolesarstvo: svetovna serija, klasika Hamburg

8. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada San Marina in Riminija, Misano

9.–15. tenis: Davisov pokal, zaključni turnir, prvi del

10.–23. šah: šahovska olimpijada, Budimpešta

11.–15. kolesarstvo: evropsko prvenstvo, Flandrija

12.–15. kajak/kanu: svetovni pokal, slalom na divjih vodah, Ivrea

13. kolesarstvo: svetovna serija, velika nagrada Quebeca

13.–14. atletika: diamantna liga, Bruselj

14. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Danske, Vojens

14.–6. 10. futsal: svetovno prvenstvo, Uzbekistan

15. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada, prizorišče še ni znano

15. kolesarstvo: svetovna serija, velika nagrada Montreala

15. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Azerbajdžana, Baku

19.–22. kajak/kanu: svetovni pokal, slalom na divjih vodah, Seu d'Urgell

20.–22. športno plezanje: svetovni pokal, Praga

20.–23. tenis: Laverjev pokal, Berlin

21.–22. triatlon: evropsko prvenstvo, Vichy

22. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Indije, Noida

22. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Singapurja, Singapur

22.–29. kolesarstvo: svetovno prvenstvo, Zürich

23.–6. 10. tenis: WTA 1000, Šanghaj

26.–29. reli: svetovno prvenstvo, Čile

26.–29. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Lake Placid

28. spidvej: svetovno prvenstvo, velika nagrada Poljske, Torun

29. atletika: maraton, Berlin

29. motokros: svetovno prvenstvo, velika nagrada Italije, prizorišče še ni znano

29. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Indonezije, Mandalika

30.–13. 10. tenis: masters, Šanghaj

nogomet: začetek lige prvakov 2024/25

nogomet: začetek konferečne lige 2024/25

nogomet: začetek evropske lige 2024/25

hokej: začetek lige ICEHL 2024/25

hokej: alpske lige ICEHL 2024/25

odbojka: začetek 1. DOL za moške 2024/25

odbojka: začetek 1. DOL za ženske 2024/25

košarka: začetek lige Nova KBM 2024/25

košarka: začetek 1. SKL za ženske 2024/25

rokomet: začetek Prve lige Telemach 2024/25

Oktober:

2.–6. športno plezanje: svetovni pokal, Seul

4.–6. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, Mont-Sainte-Anne

4.–6. gimnastika: svetovni izziv v športni gimnastiki, Sombotel

6. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Japonske, Motegi

7.–13. tenis: WTA 1000, Wuhan

8. motokros: pokal narodov, Matterley Basin

12. kolesarstvo: svetovna serija, spomenik po Lombardiji

12.–19. curling: svetovno prvenstvo, mešane ekipe, Aberdeen

13. atletika: maraton, Chicago

15.–20. kolesarstvo: svetovna serija, dirka po Guangxiju

15.–20. namizni tenis: evropsko prvenstvo, posamezniki, Linz

18.–20. judo: grand slam, Abu Dabi

18.–20. plavanje: svetovni pokal, Šanghaj

20. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada ZDA, Austin

20. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Avstralije, Phillip Island

24.–26. plavanje: svetovni pokal, Incheon

27. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Tajske, Buriram

27. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Mehike, Ciudad de Mexico

28.–3. 11. tenis: masters, Pariz

31.–2. 11. plavanje: svetovni pokal, Singapur

31.–3. 11. reli: svetovno prvenstvo, Srednja Evropa

alpsko smučanje: začetek svetovnega pokala 2024/25

November:

1.–3. judo: grand slam, Baku

3. atletika: maraton, New York

3. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Malezije, Sepang

3. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Brazilije, Interlagos

3.–10. tenis: zaključni turnir, ženske, prizorišče še ni znano

7. košarka: kvalifikacije za EP, ženske, 3. krog, Finska - Slovenija

10. košarka: kvalifikacije za EP, ženske, 4. krog, Slovenija - Madžarska

10.–17. tenis: pokal Billie Jean King, zaključni turnir, prizorišče še ni znano

10.–17. tenis: zaključni turnir, Torino

17. motociklizem: svetovno prvenstvo, velika nagrada Valencie, Valencia

19.–24. tenis: Davisov pokal, zaključni turnir, drugi del, prizorišče še ni znano

21.–24. reli: svetovno prvenstvo, Japonska

24. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Las Vegasa, Las Vegas

28.–15. 12. rokomet: evropsko prvenstvo, ženske, Avstrija/Madžarska/Švica

smučarski skoki: začetek svetovnega pokala 2024/25

smučarski tek: začetek svetovnega pokala 2024/25

nordijska kombinacija: začetek svetovnega pokala 2024/25

December:

1.–8. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Östersund

1. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Katarja, Losail

8. formula 1: svetovno prvenstvo, velika nagrada Abu Dabija, Yas Marina

10.–15. plavanje: svetovno prvenstvo (25 m), Budimpešta

10.–15. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Hochfilzen

13.–17. šah: evropsko prvenstvo, hitropotezni šah, moški, Zagreb

15.–3. 1. pikado: svetovno prvenstvo, London

17.–22. biatlon: svetovni pokal, moški in ženske, Le Grand Bornand

29. smučarski skoki: novoletna turneja, Oberstdorf

deskanje: začetek svetovnega pokala 2024/25