Kolesarski zvezdnik s sramotnim dejanjem razburkal javnost #video

Kljub temu da je danes tekmi v ciklokrosu v svetovnem pokalu UCI v Hulstu dosegel še eno zmago, je Mathieu van der Poel bolj kot s svojo predstavo, nase opozoril z nečastnim dejanjem, potem ko je v zadnjem krogu pljunil navijača v množici in vzbudil veliko pozornosti in neodobravanja.

Svetovni prvak se je lahkotno v prepričljivem vodstvu peljal proti cilju v Hulstu, ko je v zadnjem krogu zapeljal v enega od ovinkov, vozil blizu navijačev in pljunil proti nekaterim gledalcem ob progi. Njegovo dejanje je bilo tudi tema glavnih pogovorov po dirki, svoje dejanje pa je po preizkušnji skušal s pojasnilom opravičiti tudi van der Poel, ki je pojasnil, da so ga gledalci skozi celotno preizkušnjo zmerjali in zbadali.

The moment Mathieu van der Poel 𝙨𝙥𝙖𝙩 at the Hulst crowd 😱#CXWorldCup pic.twitter.com/yK5MI1avAf — Eurosport (@eurosport) December 30, 2023

"Že med ogrevanjem so žvižgali, s takim obnašanjem je bolje, da ostanejo doma. Dovolj mi je bilo," je pojasnil 28-letni Nizozemec, ki ni želel pretirano razglabljati o dogajanju ob progi in besedah, ki so mu jih namenili gledalci. "Bolje bi bilo, da vprašate kar njih. Tega ne bom ponavljal. To niso bile stvari, ki sodijo v šport, žvižganje in zbadanje ni primerno za nikogar. Po toliko časa sem imel dovolj," je bil neposreden Nizozemec.

Ta se je nato v komentarju dotaknil še svoje dominantne predstave in zmage. "Nikoli ni enostavno zmagati. Vedno gre za uro kolesarjenja na polno," je dejal van der Poel, ki je slavil pred Jorisom Nieuwenhuisom in Larsom van der Haarjem. "Naredil sem veliko napak, ker nisem dobro videl linij. Šel sem naprej, da bi vozil s svojim tempom," je še dejal svetovni prvak v cestni dirki.

Nizozemec je nase z nespametnim početjem opozoril že pred dnevi, ko je na tekmi na svetovnem pokalu v ciklokrosu v Gaveru odrinil enega izmed kolesarjev. Ogromno pozornosti pa je zunaj kolesarskih krog požel tudi septembra lani, ko je noč pred vrhuncem svetovnega prvenstva preživel na policijski postaji. Razlog? Spor z najstnicama, ki sta vztrajno trkali na vrata njegove hotelske sobe.