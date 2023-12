Kolesarski as aretiran, obtožen, da je ubil ženo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvakratnega svetovnega prvaka v kronometru, Avstralca Rohana Dennisa, ki je letos sklenil svojo bogato tekmovalno pot, so aretirali. Kot poročajo avstralski mediji, je obtožen, da je z avtomobilom do smrti zbil svojo ženo Melisso Dennis.

Danes 33-letnega Rohana Dennisa so aretirali in obtožili, da je zaradi nevarne vožnje z avtomobilom povzročil smrt mame svojih dveh majhnih otrok. Gre za njegovo ženo Melisso Dennis. Kot poročajo avstralski mediji, dokaži kažejo, da se je namerno zaletel v svojo ženo. Zgodilo se je le nekaj metrov stran od njihovega doma v kraju Medindie v Avstraliji. Dvaintridesetletnica se je hudo poškodovala in je ponoči umrla v bolnišnici. Dennis je plačal varščino, sodna obravnava se bo začela marca.

Melissa Hoskins (skrajno levo) je bila leta 2015 z ekipo Avstralije svetovna prvakinja. Foto: Guliverimage Avstralska kolesarska zveza zaradi spoštovanja do svojcev udeleženih v tragediji dogodka ni želela komentirati, v kratkem sporočilu za javnost so na zvezi samo zapisali, da so seznanjeni z dogodkom, v katerem sta bila udeležena njihova nekdanja kolesarja.

Rohan Dennis je nazadnje dirkal za Jumbo-Vismo, bil je torej ekipni kolega Primoža Rogliča. Pred leti je bil krajši čas tudi član ekipe Bahrain-Merida, torej moštveni kolega več slovenskih kolesarjev. Na vseh treh največjih tritedenskih dirkah na svetu je dobil vsaj eno etapo. Je štirikratni avstralski in dvakratni svetovni prvak v kronometru (2018, 2019). Na zadnjih olimpijskih igrah je v vožnji na čas osvojil bronasto kolajno.

Tudi Mellissa Dennis oziroma Melissa Hoskins je bila uspešna kolesarka. Tekmovala je na cesti in na velodromu, dvakrat je v dirkališčnem kolesarstvu nastopila na olimpijskih igrah. Leta 2015 je bila članica avstralske ekipe, ki je na velodromu podrla svetovni rekord in osvojila zlato kolajno.