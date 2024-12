Rohan Dennis priznal, a ne da je namerno povozil ženo do smrti

Rohan Dennis je karieri končal v dresu Jumbo-Visme. Foto: Guliverimage Rohana Dennisa so 30. decembra lani aretirali in obtožili, da je zaradi nevarne vožnje z avtomobilom povzročil smrt mame svojih dveh otrok. Že prvi dokaži so pokazali, da se je zaletel v svojo ženo Melisso Hoskins. Tudi ona je bila profesionalna kolesarka in olimpijka (na velodromu). Zgodilo se je le nekaj metrov stran od njihovega doma v kraju Medindie v Avstraliji.

Prva obtožnica se je glasila "nevarna vožnja s smrtnim izidom", je pa zdaj njegova odvetnica Jane Abbey sodišče v mestu Adelaide obvestila, da sta se s tožilcem dogovorila za priznanje, da je šlo za "neodgovorno vožnjo" v zameno za nižjo kazen. "Gospod Dennis ni imel nobena namena, da poškoduje svojo ženo. Nova obtožnica ga ne krivi več njene smrti."

Dennis je bil po plačilu varščine izpuščen, sodba pa bo znana 24. januarja. Maksimalna kazen za novo obtožnico znaša sedem let zapora in petletno prepoved vožnje.

Rohan Dennis je po lanski sezoni končal profesionalno kolesarsko kariero. Vrhunec sta bila naslova svetovnega prvaka v kronometu v letu 2018 in 2019. Dobil je eno etapo na dirki po Franciji, pa eno na Giru in dve na Vuelti. zadnji dve sezoni je nastopal za ekipo Jumbo-Visma, predtem za Ineos in Bahrain-Merido.