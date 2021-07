Bill Cosby odkorakal iz zapora #video

Nekdanjega slavnega ameriškega televizijskega igralca in komika so izpustili iz zapora, kjer je prestajal kazen od treh do desetih let zaradi obsodbe za spolni napad. Vrhovno sodišče Pensilvanije je sodbo namreč razveljavilo.

Vrhovno sodišče je ugotovilo, da državni tožilec okrožja Montgomery Billa Cosbyja ne bi smel kazensko preganjati, ker naj bi njegov predhodnik s komikom dosegel dogovor o tem, da se ga ne bo kazensko preganjalo. Dokazov o pisnem dogovoru sicer ni.

Vrhovni sodnik Pensilvanije David Wecht je v mnenju večine zapisal, da se je Cosby zanašal na omenjeni dogovor, ko je v civilni tožbi žrtve Andree Constand podal zase obremenilne izjave, navaja STA.

Foto: Reuters

Med postopkom civilne tožbe je priznal, da je omamil in imel spolne odnose tudi z 19-letno Therese Serignese. Danes 64-letnica je nad odločitvijo vrhovnega sodišča ogorčena.

Cosby je tožbeni zahtevek Constandove poravnal in plačal 3,4 milijona dolarjev. Castor pa takrat ni sprožil pregona.

Steele se je odločil drugače, Cosbyja so leta 2015 aretirali in na sodnem procesu spoznali za krivega spolnega napada na Constandovo leta 2004.

83-letni Cosby je po odhodu iz zapora, kjer je bil skoraj tri leta, dvignil v zrak prste v znamenje zmage in se umaknil v svojo hišo v predmestju Philadelphie. Izjav ni dajal. Njegov odvetnik pa je dejal, da je vrhovno sodišče potrdilo, da Cosbyja sploh ne bi smeli preganjati.

Foto: Reuters

Tožilec Steele pa je sporočil, da so Cosbyja izpustili zaradi proceduralnih vprašanj, ki z dejstvom, da je izvršil zločin, nimajo opravka. Constandovo je pohvalil, da je vztrajala pri pregonu in izrazil upanje, da odločitev vrhovnega sodišča ne bo vplivala na odločitve žrtev glede prijav spolnih napadov. "Nihče ni nad zakonom, niti mogočni in bogati," je sporočil Steele.

Cosbyjeva obsodba je bila prva v času krepitve gibanja "Jaz tudi", ko so ženske prihajale na dan z obtožbami o spolnih napadih bogatih in mogočnih moških. Obsojen je bil med drugim tudi slavni producent Harvey Weinstein.

Sodišče je Cosbyja ob obsodbi leta 2018 opredelilo kot nasilnega spolnega predatorja, ki je nevaren za javnost. Maja je zaprosil za pogojno izpustitev, vendar ni uspel, ob tem pa je ves čas vztrajal, da ni storil nič narobe in, da so bili vsi spolni odnosi z vsemi ženskami, ki so ga obtožile napada in zlorab, prostovoljni.

