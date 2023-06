Cosbyja spolnih napadov obtožilo še devet žensk

Potem ko je komika Billa Cosbyja v začetku meseca doletela obtožba spolnega napada nekdanje Playboyeve manekenke Victorie Valentino, je zdaj komika spolnega napada obtožilo še devet žensk, ki so v tožbi zapisale, da je za dosego svojih ciljev uporabil svoje moč, slavo in prestiž.

V sodnih dokumentih, ki so jih vložili v Nevadi, piše, da je Bill Cosby ženske med leti 1979 in 1992 omamil in napadel v Las Vegasu, v domovih ob jezerih Reno in Tahoe ter v garderobah in hotelih, poroča AP. Za zdaj se ženske, ki trdijo, da jih je komik spolno napadel, še niso javno identificirale.

Do zdaj ga je spolnega napada obtožilo že vsaj 60 žensk

Ena izmed žensk, ki so proti Cosbyju podale ovadbo in naj bi v tistem času deloval tudi kot njen igralski mentor, trdi, da jo je Cosby zvabil iz New Yorka v Nevado in jo v hotelu najprej omamil, opil ter kasneje tudi posilil. 85-letnika je do sedaj spolnega napada, nadlegovanja ali posilstva obtožilo najmanj 60 žensk, sam pa je s svojimi predstavniki do zdaj vse obtožbe, povezane s spolnimi zločini, zanikal.

Tožba, ki so jo ženske vložile v Nevadi, prihaja le nekaj tednov za tem, ko je guverner Joe Lombardo podpisal zakon, ki je začasno preklical zastaranje civilnih zadev, povezanih s spolnimi napadi. Zakon bo prenehal veljati konec leta, ljudem, ki trdijo, da so jih napadli kot odrasle osebe, pa omogoča vložitev civilnih tožb ne glede na to, kdaj se je to dejanje zgodilo.

Domnevna Cosbyjeva žrtev: Danes je prvič, da se bom lahko borila zase

Tudi ena izmed tožnic Lise-Lotte Lublin, ki je Cosbyja obtožila, da ji je v hotelu v Las Vegasu leta 1989 dajal pijače z dodatki in jo posilil, se je zavzemala za to spremembo. "Leta sem se borila za žrtve spolnega nasilja in danes je prvič, da se bom lahko borila zase," je v izjavi, ki jo citira Las Vegas Review-Journal, povedala Lise-Lotte Lublin. "Z novo spremembo zakona imam zdaj možnost, da svojega napadalca Billa Cosbyja privedem pred sodišče. Moja pot se je šele začela, vendar sem hvaležna za to priložnost, da najdem pravico," je še dodala.

Cosbyjev predstavnik Andrew Wyatt je v izjavi povedal, da "sodniki in zakonodajalci dosledno dopuščajo, da civilne tožbe preplavijo njihove spise, čeprav vedo, da se te ženske ne borijo za žrtve, ampak za svojo odvisnost od ogromne količine medijske pozornosti in pohlepa". Dodal je še, da jim ne bodo več dovolili, da ženske paradirajo z različnimi poročili o domnevnih obtožbah proti Cosbyju, ne da bi jih preverili v sodni dvorani.

Cosby je bil zaradi spolnih napadov že v zaporu

85-letnega Cosbyja so na okrožnem sodišču v Montgomeryju leta 2018 že obsodili zaradi spolnega napada na nekdanjo trenerko košarke Andreo Constando. Obsodili so ga na od tri do deset let zapora, a so ga po skoraj treh letih izpustili, ko je vrhovno sodišče zvezne države Pensilvanija leta 2021 obsodbo razveljavilo.

Nazadnje so Cosbyja spoznali za krivega v civilni zadevi v Santa Monici v Kaliforniji, v kateri je porota ugotovila, da je leta 1975 v Playboyevi graščini spolno napadel takrat 16-letno Judy Huth.

Preberite še: