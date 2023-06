Proti Billu Cosbyju še ena tožba zaradi spolnega napada

Valentinova toži Cosbyja zaradi spolnega napada in spolnega nasilja. S tožbo zahteva nedoločeno splošno, posebno in kaznovalno odškodnino, pa tudi odvetniške in sodne stroške.

Valentinova toži Cosbyja zaradi spolnega napada in spolnega nasilja. S tožbo zahteva nedoločeno splošno, posebno in kaznovalno odškodnino, pa tudi odvetniške in sodne stroške. Foto: Guliverimage

80-letna manekenka je tožbo vložila v skladu z novim zakonom, ki je začasno preklical zastaranje civilnih zadev, povezanih s spolnimi napadi. Zakon bo prenehal veljati konec leta, ljudem, ki trdijo, da so jih napadli kot odrasle osebe, pa omogoča vložitev civilnih tožb ne glede na to, kdaj se je to dejanje zgodilo.

Cosbyja toži zaradi spolnega napada in nasilja

"Travma, ki mi jo je povzročil, ne vpliva le name, ampak tudi na moje otroke in vnuke," je izjavila Valentinova. "Upam, da bo to, da sem prekinila molk in povedala svojo resnico, služilo kot zapuščina moji družini, in da bo tistim preživelim, ki še niso našli svojega glasu, pokazalo, da je mogoče upati in ozdraveti."

Prvič naj bi ga srečala na avdiciji leta 1969

V tožbi navaja, da ga je prvič srečala na avdiciji leta 1969. Po srečanju mu je povedala za svojega nedavno umrlega šestletnega sina. Zatem sta se, kot piše v tožbi, ponovno srečala v kavarni v Los Angelesu, ko je Valentinova še vedno žalovala za sinovo smrtjo. Komik naj bi nato njej in njeni prijateljici plačal obisk bližnje finske savne, šofer pa ju je kasneje odpeljal na večerjo, kjer naj bi Cosby ženskam ponudil tablete, po katerih naj bi se počutila bolje.

V tožbi trdi, da ju je prevaral tako, da se je pretvarjal, da je sam vzel eno od tablet, s čimer jima je dajal vtis, "da jo je varno zaužiti". Kasneje naj bi ženskama ponudil prevoz domov, a je začel voziti "v nasprotno smer", do pisarne, kjer naj bi jima "pokazal svoje nagrade".

Cosbyjev predstavnik obtožbe zanikal

Cosbyjev tiskovni predstavnik Andrew Wyatt je obtožbe zanikal in dejal, da je "tekala od mesta do mesta in promovirala svoje domnevne obtožbe proti Cosbyju vsakomur, ki bi ji ponudil platformo, brez kakršnihkoli dokazov o dejstvih". Obregnil se je tudi ob t. i. kalifornijski zakon, ki dopušča "pogled nazaj", in izjavil, da so takšni zakoni nastali, ker politične osebnosti vodijo kliki, všečki in sledilci, da bi "dosegli svoje politične težnje".

85-letnega Cosbyja so na okrožnem sodišču v Montgomeryju leta 2018 že obsodili zaradi spolnega napada na nekdanjo trenerko košarke Andreo Constando. Obsodili so ga na od tri do deset let zapora, a so ga po skoraj treh letih izpustili, ko je vrhovno sodišče zvezne države Pensilvanija leta 2021 obsodbo razveljavilo.

Sicer pa ga je najmanj 60 žensk obtožilo spolnega napada, nadlegovanja ali posilstva. Nazadnje so ga spoznali za krivega v civilni zadevi v Santa Monici v Kaliforniji, v kateri je porota ugotovila, da je leta 1975 v Playboyevi graščini spolno napadel takrat 16-letno Judy Huth.