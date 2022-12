Nova tožba: pet žensk je Billa Cosbyja obtožilo spolnega napada

Pet žensk, ki že leta obtožujejo komika Billyja Cosbyja, da jih je ob začetku njihove kariere spolno napadel, je zdaj vložilo tožbo, v kateri je ob 85-letnem Cosbyju kot sokriva med drugim navedena tudi TV-mreža NBC.

Tožbo so v New Yorku v ponedeljek vložile Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson in Cindra Ladd, ki trdijo, da je Cosby vsako od njih spolno zlorabil. To naj bi se dogajalo v obdobju od 60. do 90. let prejšnjega stoletja, vsako od tožnic pa naj bi Cosby spolno napadel ob obljubah, da jim bo pomagal pri napredovanju v šovbiznisu.

Cosby s Phylicio Rashad in Liso Bonet v seriji Huxtablovi. Foto: Guliverimage

"Bilo je splošno znano, da Bill Cosby v svojo garderobo vabi mlade ženske," je po poročanju ameriških medijev dejal odvetnik tožnic Jordan Rutsky, "da Cosby to počne, ni bila nobena skrivnost, ampak so to vsi sprejeli."

Tožijo tudi TV-mrežo, studio in producente

Ker naj bi vedeli za Cosbyjeva dejanja oziroma mu jih celo olajšali, so v tožbi kot sokrivi navedeni tudi TV-mreža NBC, studio Kaufman Astoria in produkcijska hiša Carsey-Werner Television, ki so sodelovali v snemanju Cosbyjeve humoristične serije Huxtablovi (The Cosby Show). Več tožnic je imelo v seriji manjše vloge, na snemanju pa jih je Cosby spolno napadel. Studiu, TV-mreži in producentom v tožbi očitajo, da jih niso zaščitili pred Cosbyjem, ker jim je on kot zvezdnik prinašal velik zaslužek.

