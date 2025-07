Kanadski hokejisti oproščeni spolnega napada v Londonu

Kanadski hokejisti Michael McLeod, Alex Formenton, Dillon Dube, Carter Hart in Callan Foote so bili na višjem sodišču v Londonu oproščeni spolnega napada iz leta 2018. Sodnica je presodila, da pričanje oškodovanke ni bilo verodostojno, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Omenjeni hokejisti so bili obsojeni, da so pred sedmimi leti spolno zlorabili žensko v enem hotelu v Londonu na zabavi mlajše kanadske reprezentančne selekcije. Vsi obtoženci so zanikali krivdo in trdili, da je ženska, katere identitete na sodišču niso razkrili, prostovoljno sodelovala v spolnem odnosu z njimi.

Odvetnica oškodovanke Karen Bellehumeur je odločitev sodišča označila za "uničujočo", pred zgradbo sodišča v Londonu pa se je zbralo okoli 100 podpornikov oškodovane ženske.

Sodni proces zoper pet hokejistov je bil medijsko izjemno odmeven in je v Kanadi sprožil številne razprave o težavah v hokejski kulturi.