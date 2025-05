Igralec, znan iz serij Imperij pregrehe in Simpatije, je obtožen, da je svoje nekdanje dekle spolno napadel, davil in ji grozil.

Newyorška policija je aretirala igralca Michaela Pitta, potem ko je bila proti njemu vložena obtožnica, ki ga bremeni nasilja nad nekdanjim dekletom. 44-letnik je obtožen, da je nekdanjo partnerko v obdobju med aprilom 2020 in avgustom 2021 spolno napadel in zlorabljal, davil ter ji grozil z udarci z različnimi predmeti, poroča ameriška tiskovna agencija AP.

Igralčev odvetnik je vse obtožbe zavrnil z besedami, da gre za "nedokazane trditve nezanesljive osebe", in dodal, da pričakuje, da bo sodišče obtožnico zavrnilo.

Michael Pitt je ob prelomu tisočletja postal prepoznaven z vlogo v seriji Simpatije (Dawson's Creek), nato je igral v več filmih, med drugim je imel tudi eno glavnih vlog v filmu Sanjači (The Dreamers) režiserja Bernarda Bertoluccija in glavno vlogo v filmu Zadnji dnevi (The Last Days) Gusa Van Santa. Bil je tudi prepoznaven obraz serije Imperij pregrehe (Boardwalk Empire), nato pa je njegova kariera doživela zaton.

Julija 2022 so ga aretirali, potem ko je nekega moškega napadel in mu vzel telefon. Septembra istega leta so ga hospitalizirali, potem ko je v New Yorku s strehe zgradbe metal predmete na ljudi na ulici.