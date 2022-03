Ukrajinska Playboyeva zajčica lupi krompir za vojake

Zaradi vojne so številni zapustili domove, a Playboyeva zajčica Daša Astafjeva je ostala v Kijevu in se odločila, da bo pomagala svojemu narodu. Če je nekoč slekla spodnjice za vzbujanje pozornosti, je zdaj oblekla predpasnik in šla v akcijo.

V preteklosti so Playboyevo zajčico Dašo Astafjevo občudovali zaradi lepote, zdaj pa jo njeni sledilci občudujejo zaradi poguma. 36-letna manekenka se je namreč odločila, da bo ostala v glavnem mestu Ukrajine in pomagala rojakom.

S pomočjo družbenih omrežij spodbuja vojake, ki že nekaj dni branijo Ukrajino pred ruskimi napadalci. "Bojevniki, branilci, vsem nam bo uspelo. Hvala za vašo voljo, velik pogum in moč," je zapisala na Instagramu.

Ponoči se z bratom in psi skriva v kleti svoje hiše v Kijevu, podnevi pa pomaga v kuhinji, kjer za ukrajinske vojake lupi krompir in čebulo. Ko se stemni, gre nazaj v klet. Daša od tam objavlja sporočila na Instagramu. "Hvaležna sem vsem, ki nas niso izdali, in tistim, ki ljubijo svojo državo. Ukrajina - zgled velikega duha, neustrašnosti in enotnosti!" je zapisala na Instagramu.