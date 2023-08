Belorusi protestirali proti režimu, ki ga podpira Kremelj #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Režim je iz naše države naredil udeleženko v vojnih zločinih Kremlja," je dejala vodja opozicije v izgnanstvu Svetlana Tihanovska v sredo, ko je več sto Belorusov, nasprotnikov beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, na pohodu po Varšavi protestiralo. S tem so zaznamovali tretjo obletnico neuspelega poskusa odstavitve Lukašenka na volitvah, za katere trdijo, da so bile ukradene. Moskva vsa leta podpira Lukašenka, ki je na začetku ruskega napada na Ukrajino svojo državo dal na voljo kot oporišče za vojno.

6.38 Belorusi korakali po Varšavi: "Naša država bo demokratična"

"Režim je iz naše države naredil udeleženko v vojnih zločinih Kremlja," je dejala vodja opozicije v izgnanstvu Svetlana Tihanovska.

V sredo je več sto nasprotnikov beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka na pohodu po Varšavi protestiralo. S tem so zaznamovali tretjo obletnico neuspelega poskusa odstavitve Lukašenka na volitvah, za katere trdijo, da so bile ukradene.

Protesti so se nadaljevali še mesece po tem, ko je Lukašenko razglasil zmago na predsedniških volitvah 9. avgusta 2020. Zahodne države so podprle zahteve protestnikov po mirnem prenosu oblasti in proti Belorusiji uvedle gospodarske sankcije.

Lukašenkove varnostne sile so nasilno zatrle proteste, kar je povzročilo množično izseljevanje Belorusov, od katerih se jih je veliko naselilo v sosednji Poljski in baltskih državah. Lukašenko z železno roko vlada Belorusiji od leta 1994 ter uporablja varnostne sile za ustrahovanje, pretepanje in zapiranje svojih nasprotnikov ali pa jih prisili, da pobegnejo iz države.

Lukašenkovi nasprotniki v izgnanstvu so se v nedeljo sestali v Varšavi, da bi pokazali svojo enotnost in načrtovali strategijo, ki vključuje izdajo potnih listov "nove Belorusije". Samooklicana beloruska vlada v izgnanstvu, ki jo je avgusta 2022 ustanovila Svetlana Tihanovska, je odprla več kot 20 alternativnih veleposlaništev in informacijskih centrov v tujini.

"Belorusija bo svobodna, neodvisna, demokratična država," je dejala Tihanovska in pozvala k uporu proti avtoritarnemu predsedniku Lukašenku.