Meteorolog: Že julijsko deževje je napovedovalo katastrofo #vŽivo

Na nekaterih območjih Slovenije je v nekaj dneh katastrofalnega deževja padla večkratna količina padavin od dolgoletnega povprečja. Meteorolog Blaž Šter je dogajanje komentiral v povzetku Arsovega poročila o neurjih in poplavah: "Mineva teden dni, odkar se je začelo močno deževje, ki je privedlo do ene najhujših naravnih nesreč pri nas. Temelji za katastrofo so bili položeni že več tednov prej. V juliju je na primer v Mežici padlo skorajda trikrat toliko padavin, kot je dolgoletno povprečje."

Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Klemen Belhar je danes za Radio Slovenija v teh dneh odsvetoval obisk Kamniško-savinjskih Alp, Koroške, hribov okoli Jesenic in škofjeloškega hribovja. "Naj se ljudje usmerijo drugam," je dejal in pozval še: "To ni čas za ambiciozne podvige v gorah, lotite se ciljev, ki predstavljajo manjše tveganje."

Kot je pojasnil, je več planinskih poti odnesla voda, lahko so polne hudourniških nanosov. Planincem svetuje, naj se o tem informirajo na Planinski zvezi Slovenije. A možno je, da so uničene tudi druge poti, za katere še ne vedo. "Če naletijo na takšno pot, naj obrnejo. Nihče ne ve, kaj jih čaka višje na gori," je svetoval.

8.57 Danes morda odprtje ceste med Dravogradom in Ravnami na Koroškem

Vodja poslovne enote celjskega podjetja Voc za Koroško Aleksander Celan je danes povedal, da bodo med 10. in 12. uro opravili pregled ceste med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, ki jo je je pred tednom dni zalila voda in zasul plaz. Če bodo ocenili, da je cesta varna, jo bodo odprli za promet.

Če bodo cesto odprli, bo to s polovičnimi zaporami. V četrtek so na omenjeni cesti izvedli veliko dela, vendar še niso mogli zagotoviti varnega prometa.

Kot je namreč pojasnil Celan, je voda odnesla okoli 23 metrov te ceste, plaz pa jo je zasul na več mestih, zato cesta od petka v kraju Dobrije ni bila več prevozna. Zaprt je okoli sedemkilometrski odsek.

Pod cesto teče reka Meža, ki je cesto zalila v višini metra in pol.

Narasla Meža je prejšnji konec tedna sicer poplavila številne ceste in objekte. Ob obsežnih padavinah so se začeli sprožati še številni plazovi.

Posledice ujme na Tolstem Vrhu pri Ravnah na Koroškem. Foto: STA

8.53 Sile zaščite in reševanja tudi ponoči in zjutraj na poplavljenem terenu

Že ponoči in tudi to jutro potekajo aktivnosti sil zaščite in reševanja na več deloviščih v krajih, ki jih je pretekli konec tedna prizadela ujma. Najbolj prizadeti območji ostajata Zgornja Savinjska dolina in del koroške regije.

Prostovoljne in poklicne gasilske enote, civilna zaščita, podvodna reševalna služba, gorski reševalci, radioamaterji in drugi izvajajo aktivnosti, povezane s črpanjem vode iz poplavljenih objektov, zagotovitvijo dostopa do odrezanih naselij in zagotovitvijo prevoznosti cest, odstranjevanjem podrtega drevja, odstranjevanjem naplavin ter zagotavljanjem oskrbe prebivalstva (telekomunikacije, električna energija).

Skupaj s pripadniki Slovenske vojske te dni pomagajo tudi pri iznosu poškodovane in uničene opreme iz objektov, odstranjevanju mulja in blata ter začasni sanaciji. S helikopterji pomagata Slovenska vojska in policija, ki opravljata prevoze potrebnih materialnih sredstev na nedostopna območja. Na več območjih, kjer je poškodovan vodovod, se izvajajo tudi prevozi pitne vode, so aktivnosti zadnjih 12 ur popisali v jutranjem poročilu centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Nadaljuje se tudi sanacija infrastrukture. Danes naj bi začeli postavljati montažni most na Prevaljah. Pričakujejo tudi skorajšnje odprtje teden dni zaprte ceste med Dravogradom in Ravnami na Koroškem. Številne ceste sicer še ostajajo neprevozne.

Center za obveščanje sicer poroča tudi o dveh reševanjih v gorah, kjer so morali posredovati gorski reševalci, enkrat so gorski reševalci morali posredovati v občini Bohinj, drugič pa v občini Bovec. Obakrat so pomagali obnemoglima planinkama. Gorski reševalci so sicer te dni večkrat prosili ljudi, naj ne hodijo v gore, še posebej če niso pripravljeni, saj razpoložljive sile usmerjajo v pomoč prizadetim v poplavah.

8.17 Meteorolog Šter: Julijsko deževje je že napovedovalo katastrofo

Glavni vzrok za ekstremno padavinsko dogajanje je bil sovpad različnih dejavnikov, ki niso značilni za ta letni čas. "Že precej pred dogodkom se je nakazovalo, da nas za konec večdnevnih neurij morda čaka najhujše," je zapisal meteorolog Blaž Šter. Globoka zaloga s hladnim višinskim zrakom se je spustila v Sredozemlje, to pa je nekaj, kar je bolj običajno za september ali oktober, ko je v ozračju manj vlage, je pojasnil.

Vse se je zgodilo le v eni noči, ko so se pogoji ujeli, opisuje dogajanje 4. avgusta in razlaga: "Z okrepljenim jugozahodnikom nas je dosegla izjemna količina vlage nadpovprečno toplega Sredozemskega morja, obenem nas je pri tleh od severovzhoda že preplavil nekoliko hladnejši zrak."

"Začelo se je večurno proženje nevihtnih celic nad alpsko-dinarsko pregrado. Klin hladnega zraka je deloval podobno kot gorska pregrada, zato se padavine nad ravninskimi deli niso sušile. Nasprotno, dviganje zračne mase se je še okrepilo," piše Šter na omrežju X.

Močne padavine so zajele velik del države. Tako je na območju Polhograjskega hribovja v manj kot desetih urah padlo več kot 200 milimetrov dežja, kar je več od povprečja v vsem mesecu. "Pas zelo močnih padavin je bil zaradi močnega jugozahodnika obsežen in je segel vse do Koroške, kjer ni padlo dosti manj, okoli 150 milimetrov."

Dodal je, da bi bile posledice dosti manjše, če bi bilo proženje nevihtnih celic le kakšnih 50 kilometrov severneje, kjer so takšne količine dežja manj ekstremne. Tako pa so ob izjemni namočenosti sledili katastrofalne poplave in številni zemeljski plazovi, položaj pa je kasnejše deževje dodatno poslabšalo.