Burno vreme tudi danes, Gorenjci s strahom gledajo v hrib #video

Nestanovitnega vremena še ne bo konec - zaradi nestabilnega ozračja bo v večjem delu države danes mogoč nastanek neviht, ponekod tudi močnejših s točo. Gladina nekaterih izjemno naraslih rek, ki so povzročile stoletne poplave, je v soboto začela upadati, med izjemami pa sta Mura, ki je prebila vodni nasip in ogrožala naselja, in pa po oceni Agencije RS za okolje v njenem spodnjem toku tudi Sava, ki je predvsem ob sotočju s Krko največji pretok dosegla šele v noči na nedeljo. Še danes bodo verjetno stekli poskusi vzpostavitve cestnega mostu s Črno na Koroškem, ki je bila zaradi poplav tako rekoč odrezana od sveta. Na Gorenjskem so evakuirali skoraj 900 prebivalcev naselja Koroška Bela, ki jih ogroža zemeljski plaz.

Pri Agenciji RS za okolje napovedujejo, da bo današnji dan vremensko bolj pester od sobote. "V višinah se našim krajem bliža dolina s hladnim zrakom, ozračje nad nami bo precej nestabilno. Jutri se bodo sredi dneva in popoldne pojavljale nevihte, nekatere so lahko predvsem na Primorskem tudi močnejše. Ob močnejših nevihtah niso izključeni močni sunki vetra in toča," so zapisali v sobotni napovedi.



V ponedeljek bo še možno pojavljanje kratkotrajnih ploh, od torka dalje pa meteorologi pričakujejo bolj stabilno, suho in postopno tudi toplejše vreme.

Večje reke se nekoliko umirjajo, v soboto zvečer se je razlila Mura

Pretok Savinje na območju Celja, kjer je bila evakuacija več tisoč prebivalcev že preklicana, je začel upadati, reka Sava pa naj bi največji pretok v spodnjem toku, predvsem ob sotočju s Krko, dosegla v noči na nedeljo, so v soboto zvečer sporočili z Agencije RS za okolje. Naknadnega poslabšanja kljub temu, da je v večjem delu države v soboto še vedno deževalo, meteorologi ne pričakujejo več.

Po zagotovilih civilne zaščite so bile razmere in posledice ujme pod nadzorom tudi v Podravju. Reka Drava je namreč večidel ostala v strugi, nekaj prebivalcev se je na varno moralo umakniti v območju Krčevine pri Vurbergu. Iz mariborske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje so v soboto popoldne sporočili, da se je vodotok Drave v Mariboru začel umirjati.

V soboto zvečer je preglavice povzročala Mura, ki se je začela razlivati in je prebila vodni nasip, voda pa je začela teči v vas Dolnja Bistrica, kjer so morali evakuirati nekaj prebivalcev.

Pri Agenciji RS za okolje so v soboto zvečer opozorili, da predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji še vedno poplavljajo številne reke.

Na Gorenjskem še vedno razglašena splošna nevarnost: skrbi povzroča hrib nad Koroško Belo

V soboto so v zgodnjih jutranjih urah evakuirali skoraj 900 prebivalcev naselja Koroška Bela v bližini Jesenic zaradi nevarnosti proženja zemeljskega plazu. Kot so kasneje sporočili z občine, je bilo ugotovljeno, da je bila pretrgana tako imenovana zanka na plazu Urbas.

Po ugotovitvah pristojnih strokovnih služb se je izkazalo, da je plaz Urbas aktiven, zaradi velike zaraščenosti terena in napovedanih novih padavin pa je bilo tako rekoč nemogoče ugotoviti resnično stanje plazu. Zaradi tega v veljavi ostaja splošna nevarnost.

Ob osmi uri zvečer se je v Koroški Beli zaradi napovedane evakuacije, ki bo trajala do sedme ure zjutraj, oglasila sirena. Od 900 ogroženih ljudi jih na lastno odgovornost 28 vztraja v domovih, v evakuacijskem centru v Osnovni šoli Prežihovega Voranca je 30 ljudi, ostali so zatočišče poiskali pri svojcih in prijateljih. Na fotografiji plaz v Koroški Beli. Foto: STA

Pristojne službe bodo danes zjutraj opravile še en pregled terena, pri tem si pomagajo tudi z dronom, po sestanku civilne zaščite, ki bo predvidoma ob 12. uri, pa bo podana nova ocena potencialne nevarnosti. Evakuirani prebivalci, Koroška Bela jih šteje okrog 900, a se jih je 28 odločilo tvegati in ostati doma, bodo takrat tudi dobili nova navodila.

Zemeljski plazovi so v zadnjih dveh dneh prebivalcem na območjih, ki so jih poplave prizadele najbolj, sicer povzročile ogromno preglavic. Ponekod je zasulo hiše, drugje so bile zaradi plazov poškodovane ali celo povsem uničene hiše.

Bodo kraji na Koroškem in v zgornji Savinjski dolini danes vendarle manj odrezani od sveta?

​​​​​​​

Pripadnikom Slovenske vojske se je v soboto s helikopterjem in posebnimi terenskimi vozili naposled uspelo prebiti do Črne na Koroškem, ki je bila zaradi poplav več kot 24 ur tako rekoč odrezana od sveta.

V Črni na Koroškem sicer ni bilo poročil o tem, da bi kateri od prebivalcev med vremensko ujmo utrpel poškodbe, a jih bodo nekaj preventivno evakuirali s helikopterjem, saj so nekatere hiše poškodovane preveč, da bi bilo v njih še varno bivati.

Zaradi prekinjenih komunikacijskih kanalov podatki o pravih razsežnostih posledic poplav v Črni na Koroškem še niso znani, so pa najverjetneje katastrofalne. Foto: Gasilci Črna na Koroškem

Do Črne na Koroškem so sicer prekinjene vse cestne povezave, vključno z avstrijsko. Tja se je mimo številnih preprek ob pomoči Slovenske vojske uspelo prebiti prvim enotam zaščite in reševanja, nato pa so takoj stekle aktivnosti za lažjo dostopnost za intervencijske enote in oskrbo prebivalstva. Težave z dostopnostjo so tudi v drugih koroških občinah, denimo na Prevaljah.

Od civilizacije je, kar zadeva cestne poti, za zdaj povsem odrezan tudi severni del Savinjske doline. Civilni zaščiti je v soboto sicer uspelo vzpostaviti komunikacijski kanal s Solčavo, to jim je omogočil satelitski internet Elona Muska Starlink.

📍Na lokaciji Solčava sta pripadnika Civilne zaščite - enota za zveze, vzpostavila komunikacijo preko Starlink satelita. pic.twitter.com/0OanNrky8N — Uprava RS za zaščito in reševanje (@URS_ZR) August 5, 2023

Danes bo izjemoma odprtih več trgovin, predvsem tiste na območjih, ki so jih prizadele poplave

Vlada je na sobotni izredni seji izdala odredbo, ki bo trgovinam zaradi neobičajnih razmer izjemoma omogočila delovanje ob nedeljah in praznikih. Nekateri trgovci so tako že sporočili, da bodo nekatere poslovalnice za krajši delovni čas odprli tudi v nedeljo, 6. avgusta.

Spar Slovenija bo v nedeljo, 6. avgusta, predvidoma odprl 15 poslovalnic (seznam se lahko glede na spremenljivost vremenskih razmer še razširi ali skrči), delovni čas pa bo od 8. do 13. ure. Poslovalnice, ki bodo odprte:

Spar Vojnik, Spar Laško, Interspar Šalek Velenje, Spar Škofja Loka, Spar Ljubljana Brod, Spar Medvode, Spar Trzin, Spar Idrija, Spar Cerkno, Spar Mozirje, Spar Litija, Spar Dravograd, Spar Ravne na Koroškem Javornik, Spar Kamnik Usnjarska, Spar Brežice.

V nedeljo, 6. 8., bo izjemoma odprtih tudi 16 poslovalnic diskontnega trgovca Hofer, so sporočili na spletni strani podjetja. Odprte bodo naslednje Hoferjeve trgovine:

Hofer Litija, Hofer Celje (Mariborska cesta), Hofer Domžale, Hofer Idrija, Hofer Kamnik, Hofer Kranj (Smledniška ulica), Hofer Lavrica, Hofer Ljubljana (Ulica Jožeta Jame), Hofer Ljubljana Brdo, Hofer Mozirje, Hofer Radlje ob Dravi, Hofer Slovenj Gradec, Hofer Škofja Loka, Hofer Tolmin, Hofer Velenje Selo, Hofer Žalec.

Pri Lidl Slovenija so na spletni strani sporočili, da bodo jutri med 8. in 13. uro odprte njihove poslovalnice:

Kamnik, Škofja Loka, Ravne na Koroškem, Celje (Mariborska), Žalec, Slovenj Gradec, Litija, Ljubljana Rudnik, Ljubljana BTC, Kranj (Koroška cesta), Domžale, Velenje.

V nedeljo bodo med 8. in 13. uro odprte tudi nekatere drogerije DM, so pri trgovcu sporočili na uradnem profilu na družbenem omrežju Facebook.

V nedeljo bodo odprte tudi vse poslovalnice trgovca z gradbenim materialom in tehničnim blagom Bauhaus, so sporočili na spletni strani. Odpiralni čas vseh njihovih trgovin bo med 8. in 15. uro.

Pri Engrotušu bodo o morebitnem odprtju poslovalnic Tuš na ogroženih območjih javnost še obvestili prek spletne strani oziroma družbenih omrežij, kjer so sicer že v petek objavili obvestilo, da so morali zaradi izrednih razmer prilagoditi delovni čas nekaterih trgovin.

Jutri bo prav tako od 8. do 13. ure predvidoma odprtih 89 marketov Mercator in 21 trgovin s tehničnim blagom M Tehnika. To je seznam vseh (uporabite ikono lupe, da povečate dokument):