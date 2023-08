Po poplavah pogrešanih vsaj pet oseb, so izginile v kampih?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaenkrat ni jasno, kje je pet Nizozemcev pogrešanih niti ali gre za posameznike ali skupino, povzema ugibanje tiskovne agencije ANP radiotelevizija NOS. Tudi nizozemsko zunanje ministrstvo ni znalo pojasniti, ali so morda le nedosegljivi ali gre za druge okoliščine.

Med poplavami so v Sloveniji po zadnjih podatkih umrle najmanj štiri osebe, med njimi dva državljana Nizozemske. Bohinjski gorski reševalci so oba pogrešana našli mrtva pod Malim draškim vrhom. Po prvih informacijah policije bi bila lahko njuna smrt povezana z udarom strele.

Istega dne naj bi iz kampa v bližini meje s Hrvaško evakuirali približno 400 Nizozemcev, je poročala radiotelevizija NOS. Odpeljali naj bi jih v Brežice, kjer so ostali do šestih zjutraj. Njihov kamp je sedaj ponovno odprt, mnogi so se že vrnili. Iz drugega kampa Menina naj bi medtem izvedli helikoptersko reševanje še 60 Nizozemcev, ta kamp pa za zdaj ostaja zaprt.