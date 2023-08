Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Določeni trgovci bodo nekatere poslovalnice odprli tudi to nedeljo. Odprte bodo predvsem trgovine na območjih, ki so jih poplave prizadele najbolj. Foto: Shutterstock

Vlada je na današnji seji izdala odredbo, ki bo trgovinam zaradi izrednih razmer izjemoma omogočila delovanje ob nedeljah in praznikih. Nekateri trgovci so tako že sporočili, da bodo določene poslovalnice za krajši delovni čas odprli tudi v nedeljo, 6. avgusta. Preverite, katere trgovine bo mogoče obiskati jutri. Seznam se še dopolnjuje.

Spar Slovenija bo v nedeljo, 6. avgusta, predvidoma odprl 15 poslovalnic (seznam se lahko glede na spremenljivost vremenskih razmer še razširi ali skrči), delovni čas pa bo od 8. do 13. ure. Poslovalnice, ki bodo odprte:

Spar Vojnik, Spar Laško, Interspar Šalek Velenje, Spar Škofja Loka, Spar Ljubljana Brod, Spar Medvode, Spar Trzin, Spar Idrija, Spar Cerkno, Spar Mozirje, Spar Litija, Spar Dravograd, Spar Ravne na Koroškem Javornik, Spar Kamnik Usnjarska, Spar Brežice.

Jutri bo prav tako od 8. do 13. ure predvidoma odprtih 89 marketov Mercator in 21 trgovin s tehničnim blagom M Tehnika. To je seznam vseh (uporabite ikono lupe, da povečate dokument):

V nedeljo, 6.8., bo izjemoma odprtih tudi šestnajst poslovalnic diskontnega trgovca Hofer, so sporočili na spletni strani podjetja. Odprte bodo naslednje Hoferjeve trgovine:

Hofer Litija, Hofer Celje (Mariborska cesta), Hofer Domžale, Hofer Idrija, Hofer Kamnik, Hofer Kranj (Smledniška ulica), Hofer Lavrica, Hofer Ljubljana (Ulica Jožeta Jame), Hofer Ljubljana Brdo, Hofer Mozirje, Hofer Radlje ob Dravi, Hofer Slovenj Gradec, Hofer Škofja Loka, Hofer Tolmin, Hofer Velenje Selo, Hofer Žalec.

Pri Lidl Slovenija so na spletni strani sporočili, da bodo jutri med 8. in 13. uro odprte njihove poslovalnice:

Kamnik, Škofja Loka, Ravne na Koroškem, Celje (Mariborska), Žalec, Slovenj Gradec, Litija, Ljubljana Rudnik, Ljubljana BTC, Kranj (Koroška cesta), Domžale, Velenje.

V nedeljo bodo med 8. in 13. uro odprte tudi določene drogerije DM, so pri trgovcu sporočili na uradnem profilu na družbenem omrežju Facebook:

V nedeljo bodo odprte tudi vse poslovalnice trgovca z gradbenim materialom in tehničnim blagom Bauhaus, so sporočili na spletni strani. Odpiralni čas vseh njihovih trgovin bo med 8. in 15. uro.

Pri Engrotušu bodo o morebitnem odprtju poslovalnic Tuš na ogroženih območjih javnost še obvestili prek spletne strani oziroma družbenih omrežij, kjer so sicer že v petek objavili obvestilo, da so morali zaradi izrednih razmer prilagoditi delovni čas nekaterih trgovin.