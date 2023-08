"Odneslo jim je popolnoma vse," je dejala Pirc Musar in napovedala, da bo gorske reševalce sprejela v predsedniški palači na pogovor. Ob tem pa je menila, da je napočil čas, ko bo treba razmisliti tudi o tem, da bi gorska reševalna služba postala del javne službe in bi imeli nekaj profesionalnih gorskih reševalcev, podobno kot pri gasilcih, ostali pa bi delovali kot prostovoljci.

Ker so razmere hude, "zagotovo ne bo šlo čez noč, a na koncu bo Slovenija zmogla - zmogla s pomočjo nas, ki živimo tukaj, zmogla s pomočjo vseh, ki nam bodo pomagali iz tujine, tudi s finančnimi sredstvi znotraj Evropske unije", je poudarila predsednica.

Gorske reševalce bo sprejela v predsedniški palači na pogovor

Ob obisku prizadetih lokacij na območju Kamnika je dejala, da gre za kraje, na katere je tudi osebno navezana, saj gre za njen rojstni kraj, slike opustošenja pa so grozljive. Med drugim je popolnoma uničilo povsem novo poslopje gorske reševalne službe, je pojasnila.

Kot je povedala, v teh dneh dobiva veliko klicev predsednikov drugih držav, vse so pripravljene pomagati. Danes sta se slišala tudi s srbskim predsednikom in poljskim premierjem. Prva pomoč pa v Slovenijo že prihaja.

Sožalje in čim hitrejšo odpravo posledic ujme, obnovo stanovanj in infrastrukture je Sloveniji zaželel tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Izražam iskreno sožalje prijateljski Sloveniji 🇸🇮 v zvezi s poplavami, ki še trajajo in so že privedle do obsežnega uničenja in izgube življenj. Vsem žrtvam želim okrevanje, čim hitrejšo odpravo posledic ujme, obnovo stanovanj in infrastrukture. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2023

V soboto sta o tem govorila s predsednikom vlade Robertom Golobom; dela se popis stvari, ki jih Slovenija ne more zagotovit sama, ta seznam pa naj bi bil pripravljen danes tekom dneva. "Vsi bomo napeli vse sile, tudi jaz sama osebno bom poklicala predsednike, da bodo pomagali s tisto najnujnejšo opremo, ki je v Sloveniji ni oziroma je že morda primanjkuje," je zagotovila.

Župan Kamnika pozval državo, naj čim prej zagotovi sredstva za sanacijo

Kamniški župan Matej Slapar je državo pozval, naj čim prej pristopi k pomoči in zagotovi sredstva za sanacijo, da bi lahko v doglednem času nazaj vzpostavili uničeno infrastrukturo in pomagali najbolj prizadetim. Od te infrastrukture je odvisno tudi marsikatero podjetje in delovna mesta, je dodal.

Ob izjemnem dežju so poplavili vsi pritoki Kamniške Bistrice, dolina Bistričice, dolina Tunščice, dolina Črne in dolina Kamniške Bistrice. "Razmere so katastrofalne, dejansko so vasi in doline odrezane od sveta," je povedal Slapar. Po njegovih besedah so se v teh dolinah sprožili še plazovi, reke so odnašale vejevje in drevesa.

Župan je pojasnil, da škoda po prvih ocenah znaša vsaj 500 milijonov evrov, saj je uničena celotna infrastruktura po dolini Črna, dolini Kamniške Bistrice in tudi dolini Bistričice. Nekaj hiš je odneslo, nekatere so še ogrožene.

Ljudi iz najbolj ogroženih hiš so evakuirali s pomočjo helikopterja, nekaterim, ki so ostali v svojih domovih in so odrezani od sveta, pa skupaj z gasilskimi enotami in ostalimi pripadniki civilne zaščite dovažajo hrano in druge nujne življenjske potrebščine. Komunalno podjetje Kamnik je uspelo zagotoviti, da je sistem vodovoda vsaj toliko popravljen, da je voda v soboto že pritekla v Kamniku, v vmesnem času pa so z gasilskimi društvi organizirali odjemna mesta za pitno vodo. Elektro podjetje, ki oskrbuje območje, je naredilo vse, da je elektrika kar se da hitro prišla do domov, tistim, ki pa elektrike še vedno nimajo prišla, pa so zagotovili agregate, je navedel župan in se zahvalil vsem, ki pomagajo na terenu že od četrtka ponoči.

Tina Heferle in namestnik generalnega direktorja policije Robert Ferenc. Pogovarjala se je tudi z ljudmi, ki so tam poiskali zatočišče pred poplavami, so sporočili z ministrstva.



Kot so navedli, je bilo v Tacnu v teh dneh nastanjenih 38 oseb, ki so v Policijski akademiji prenočili. Več kot 70 osebam iz lokalnega okoliša so nudili pomoč pri začasnem umiku s poplavljenih območij. Pomagali so tudi pri reševanju živali.



Trenutno je v Tacnu nastanjenih še deset oseb. Drugi so, ko so bile ceste znova prevozne in njihove hiše varno dostopne, odšli reševat premoženje in se bodo vrnili zvečer, če ne bodo mogli prebivati na svojih domovih. Vse, ki bi potrebovali zatočišče v Policijski akademiji, pa pozivajo, da pokličejo na telefonsko številko 01 514 7005.

Predsednica republike je danes obiskala tudi Policijsko akademijo v Tacnu, kjer sta jo sprejela državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle in namestnik generalnega direktorja policije Robert Ferenc. Pogovarjala se je tudi z ljudmi, ki so tam poiskali zatočišče pred poplavami, so sporočili z ministrstva.

Kot so navedli, je bilo v Tacnu v teh dneh nastanjenih 38 oseb, ki so v Policijski akademiji prenočili. Več kot 70 osebam iz lokalnega okoliša so nudili pomoč pri začasnem umiku s poplavljenih območij. Pomagali so tudi pri reševanju živali.

Trenutno je v Tacnu nastanjenih še deset oseb. Drugi so, ko so bile ceste znova prevozne in njihove hiše varno dostopne, odšli reševat premoženje in se bodo vrnili zvečer, če ne bodo mogli prebivati na svojih domovih. Vse, ki bi potrebovali zatočišče v Policijski akademiji, pa pozivajo, da pokličejo na telefonsko številko 01 514 7005.

Golob: Slovenija je sprožila evropski mehanizem za pomoč z namenom, da ojačamo naše sile

Slovenija je sprožila evropski mehanizem za pomoč z namenom, da ojačamo naše sile," je dejal premier. Za pomoč je prav tako zaprosila sosednje države, "tudi njihove vojske na tistih točkah, kjer nam lahko pomagajo", predvsem pri helikopterski prevozih. "Tudi v primerih, kot je Škofja Loka, bomo to uporabili," je dodal.

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob: Danes smo na terenu za to, da se prepričamo, ali lahko v času intervencije še kako pomagamo. In da, lahko. Sprožili smo tudi evropski mehanizem za pomoč ravno s tem namenom, da ojačamo naše sile. Za pomoč smo zaprosili tudi sosednje države. pic.twitter.com/7bKBzPnsfI — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 6, 2023

Premier si je v Škofji Loki ogledal posledice ujm skupaj z ministrom za naravne vire in prostor Urošem Brežanom ter poveljnikom civilne zaščite Srečkom Šestanom ter tamkajšnjim županom Tinetom Radinjo. Poudaril je, da je "intervencija danes lepo urejena, zakonsko urejena, ve se, kdo je tisti, ki je odgovoren, kako poteka in kdo zagotavlja sredstva".

"Običajno v prehodu v sanacijo na nek način sistem razpade. Želimo zagotoviti, da se to tokrat ne bo zgodilo, da bodo ljudje, ki pomoč potrebujejo, to dobili," je dejal premier, ki si bo danes ogledal tudi prizadeta območja v Radovljici in Medvodah.

Po njegovih besedah želijo tudi zagotoviti, da bo infrastruktura vzpostavljena in sanirana, "tako kot je treba čim hitreje in da se bomo hkrati tudi na terenu prepričali, v katerih točkah je bila sanacija vodotokov v preteklosti uspešna in v katerih ne, ter da tudi na tem področju najdemo učinkovite rešitve".

"Gre za kompleksen problem, ki ga ne bo mogoče rešiti v enem dnevu"

Premier je pri tem poudaril, da gre za kompleksen problem, ki ga ne bo mogoče rešiti v enem dnevu. "Smo pa na tem začeli delati in verjamem, da bodo tudi zakonske spremembe, ki prihajajo v prihodnjih tednih, pomembna točka, na kateri bomo lahko rešitve tudi zasnovali," je dodal.

Razmere na Škofjeloškem so še vedno katastrofalne, tri doline so odrezane od sveta, pa je opozoril škofjeloški župan Tine Radinja, ki premierjev današnji obisk razume kot znak podpore. "Sledila bo obsežna sanacija, pri kateri potrebujemo pomoč tako države kot EU, da bomo osnovni življenjski standard prebivalcev dvignili tja, kjer je bil pred nesrečo," je pozval.