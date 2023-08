Hidrolog: Mura je dodatno narasla. Njen pretok je rekorden.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Težišče poplav se je premaknilo ob reko Muro, ki je začela zjutraj dodatno naraščati. Pri Gornji Radgoni je njen pretok rekorden. Po zagotovilih iz Avstrije njihove hidroelektrarne na to niso imele vpliva. Predvidevamo, da se bo ta voda stekla preko Slovenije v naslednjih 24 urah," je na novinarski konferenci pojasnil hidrolog Janez Polajnar. Pristojne službe so medtem sanirale nasip na Muri, ki je v soboto popustil.

"Poplave so še vedno na območju Mure ter ob sotočju Save in Krke. Drugje reke upadajo. Popoldan lahko zaradi neviht pride do hitrih porastov manjših hudournikov na prizadetih območjih," je izpostavil Polajnar.

"Ekipam se do Črne na Koroškem po tleh še ni uspelo prebiti, dostopnost je urejena po zraku. Mobilna telefonija spet deluje," je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in dodal, da je štab civilne zaščite pripravil zaprosilo za mednarodno pomoč in ga posredoval vladi.

V ponedeljek bo sicer zaživela aplikacija za pomoč prizadetim, ki jo bodo predstavili na posebni novinarski konferenci.

Agencija RS za okolje (Arso) je za danes popoldne za vso državo izdala oranžno opozorilo pred nevihtami in obilnimi padavinami. Popoldne bo državo od severozahoda prešla nevihtna linija z možnimi kratkotrajnimi nalivi in močnejšimi sunki vetra.

Predvsem na Primorskem pričakujejo tudi nevihte z manjšo točo. Ob morju bodo močnejši sunki severnega vetra, so zapisali.

Zvečer se bo ozračje umirilo, dež bo povsod ponehal, napovedujejo.