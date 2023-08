Poplave so mu odplavile 20 tisočakov, zdaj išče poštenega najditelja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komenda je bila v petek dopoldne odrezana od sveta, povsem je uničen tudi most v Komendi.

Komenda je bila v petek dopoldne odrezana od sveta, povsem je uničen tudi most v Komendi. Foto: Občina Komenda

Prebivalcu Most pri Komendi je podivjana voda, ki je v petek zalila več kot 400 stanovanjskih hiš v občini Komenda, odnesla tudi prihranke. Iz hiše mu je namreč odneslo 20 tisoč evrov gotovine in dve zlati ploščici. Del prihrankov je bilo sicer že najdenih na cesti, večina prihrankov pa za zdaj še ne. Zato prosi za pomoč, najditelju obljublja tudi pošteno nagrado.

Z nekoliko nenavadno prošnjo za pomoč se je na uredništvo portala Kamnik.info obrnil občan iz Most pri Komendi, ki so mu deroče vode poleg drugega odnesle tudi prihranke.

Iz hiše v bližini Moto bara mu je namreč odneslo 20 tisoč evrov gotovine in dve zlati ploščici. Del prihrankov, in sicer okoli 2.250 evrov, je bilo že najdenih na cesti, ki gre iz Most proti Mengšu, večino prihrankov pa za zdaj, žal, še ne, poroča Kamnik.info.

Omenjeni občan zato vse prebivalce Most in tudi Mengša ter krajev ob Pšati oziroma vse, ki bi morda našli odplavljeni denar in zlati ploščici, prosi, da ga pokličejo na telefonsko številko 041 210 419.

Najditelju obljublja pošteno nagrado, vsem pa se že vnaprej zahvaljuje za pomoč pri iskanju njegovih odplavljenih prihrankov, še piše kamniški spletni portal.