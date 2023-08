Zelenski izrazil sožalje Sloveniji: Vsem žrtvam želim okrevanje

Iz več držav tudi danes prihajajo izrazi podpore Sloveniji ob ujmi, ki je v teh dneh prizadela državo. Solidarnost s prizadetimi v poplavah so tako na družbenem omrežju X, prej znanem kot Twitter, izrazili predsednica Evropskega parlamenta, visoki predstavniki Poljske, Kosova, Srbije, Albanije, BiH in Islandije ter Francija in Ukrajina. Iskreno sožalje ob apokaliptičnih poplavah je v slovenščini izrazil tudi Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Evropa podpira Slovenijo, ki se sooča s hudimi poplavami," je poudarila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola ter družinam in prijateljem žrtev izrazila iskreno sožalje. Zapisala je še, da so ekstremne vremenske razmere v Evropi skrb vzbujajoče, EU pa izraža solidarnost z vsemi, ki potrebujejo pomoč.

Predsedujoči predsedstvu BiH Željko Komšić je v telefonskem pogovoru s slovensko predsednico Natašo Pirc Musar izrazil sožalje družinam smrtnih žrtev poplav. "Lahko računate na podporo BiH in na nujno pomoč pri odpravljanju posledic katastrofe, ki je žal prizadela vašo državo," je dejal Komšić, kot so po poročanju medijev sporočili iz predsedstva BIH.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je v imenu poljske vlade izrazil solidarnost z vsemi, ki so jih prizadele katastrofalne poplave. "Poljska je pripravljena nuditi podporo našim slovenskim prijateljem," je še zapisal na omrežju X.

Devastating news from Slovenia. On behalf of the Polish government I express our solidarity with all those affected by disastrous flood. Poland stands ready to support our 🇸🇮 friends.



Wstrząsające wiadomości ze Słowenii. W imieniu polskiego rządu pragnę wyrazić solidarność ze… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 5, 2023

Predsednik kosovske vlade Albin Kurti je v svojem tvitu izrazil sočutje z vsemi, ki so jih prizadele uničujoče poplave v Sloveniji in Avstriji. "Takšni dogodki nas opozarjajo na krhkost življenja ob okoljskih tveganjih in na pomen solidarnosti ter skupnega ukrepanja v boju proti grožnjam," je poudaril.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je izrazil sožalje svojcem žrtev poplav. Poudaril je tudi, da je Srbija prijateljski državi Sloveniji pripravljena nuditi vso pomoč, ki jo potrebuje.

Albanski predsednik Bajram Begaj je izrazil solidarnost slovenski predsednici in Slovencem, ki so jih prizadele katastrofalne poplave ter jim zaželel, da bi kmalu znova obvladovali razmere.

Solidarnost s slovensko predsednico in ljudstvom je na omrežju X izrazil tudi islandski predsednik Gudni Thorlacius Johannesson. Ob tem je izpostavil, da ekstremni vremenski dogodki skrbijo vse.

"Francija izraža popolno solidarnost s Slovenijo, ki so jo prizadele hude poplave, in polno podporo evropski mobilizaciji," pa je tvitnilo francosko zunanje ministrstvo.

Ukrajinsko zunanje ministrstvo pa je poleg solidarnosti izrazilo sožalje zaradi smrtnih žrtev in velike škode ob poplavah. Zatem se je na omrežju X oglasil še ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Izražam iskreno sožalje prijateljski Sloveniji v zvezi s poplavami, ki še trajajo in so že privedle do obsežnega uničenja in izgube življenj. Vsem žrtvam želim okrevanje, čim hitrejšo odpravo posledic ujme, obnovo stanovanj in infrastrukture," je zapisal.

Izražam iskreno sožalje prijateljski Sloveniji 🇸🇮 v zvezi s poplavami, ki še trajajo in so že privedle do obsežnega uničenja in izgube življenj. Vsem žrtvam želim okrevanje, čim hitrejšo odpravo posledic ujme, obnovo stanovanj in infrastrukture. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2023

Pretresenost zaradi poplav v Sloveniji in žalost zaradi smrtnih žrtev je izrazila tudi generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić.

Že v soboto so v odzivu na katastrofalne poplave, ki so prizadele večji del Slovenije, izrekle sožalje in ponudile pomoč Hrvaška, Madžarska in Črna gora. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je zagotovila mobilizacijo pomoči, ko bo to potrebno.