Na Hrvaškem najbolj kritično ob Muri

Na Hrvaškem ob poplavah v Sloveniji in obilnem deževju danes z zaskrbljenostjo opazujejo razmere na Muri, ki je začela poplavljati in popoldne dosegla prve hiše. Bregove sta ponekod prestopili tudi Drava in Sava, a obsežnih poplav za zdaj ni. Iz obvodnega kanala za znižanje vodostaja Save pa so rešili dva človeka, poročajo hrvaški mediji.

🚧U očekivanju vrhunca vodnog vala na rijeci Savi, u općini Orle nadvisuje se savski nasip vrećama s pijeskom



➡️ Prognoza i stanje vodostaja Hrvatskih voda za 6. kolovoza 2023.➡️ https://t.co/L0JFbvrapn



ℹ️Upute za poplave ➡️ https://t.co/6lf2ANaErb pic.twitter.com/C6F234oq0e — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 6, 2023

Ob Muri veljajo izredni ukrepi za preprečevanje poplav med krajem Mursko Središće in Podturnom ob meji s Slovenijo. Kot so sporočili iz podjetja Hrvatske vode, so pri Murskem Središću zabeležili rekorden vodostaj Mure. Ta reka, ki je v Sloveniji že prebila nasip, je začela poplavljati tudi na Hrvaškem in pri Murskem Središću dosegla prve hiše.

Ob Dravi za zdaj po besedah predstavnika podjetja Hrvatske vode Milana Reza ne beležijo večjih poplav, ki bi ogrožale ljudi. Reka je že prestopila bregove blizu Varaždina, a za zdaj ne ogroža hiš. V občini Cestica v Varadžinski županiji so že v soboto evakuirali prebivalce petih hiš.

Razmere v občini Brdovec ob Savi, kjer so v soboto evakuirali več ljudi, so se medtem danes umirile. Se pa na vrhunec poplavnega vala na Savi pripravljajo v občini Orle, kjer protipoplavni nasip zvišujejo z vrečami s peskom.

Na poplave so se v minulih dneh pripravljali tudi ob Kolpi, ki pa za zdaj ni povzročila težav. Vodostaj te reke pri Karlovcu je davi ob 7. uri že začel upadati.

Pripadniki hrvaške civilne zaščite so medtem iz obvodnega kanala Sava-Odra za znižanje vodostaja Save, ki so ga aktivirali v soboto, davi rešili dva človeka. Kot so sporočili, sta se kljub prepovedi vozila po eni od tamkajšnjih cest. Dodali so še, da nista poškodovana.