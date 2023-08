Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pestro nevihtno dogajanje nad Slovenijo se je včeraj popoldne premaknilo tudi nad Kvarner. Neurje z močnim vetrom je v avtokampu Čikat na Malem Lošinju podrlo več dreves in poškodovalo številne avtomobile, počitniške prikolice in šotore.

Fotografije prikazujejo podrte borovce v avtokampu Čikat, ki so še včeraj turistom nudili senco, nato pa v popoldanskem neurju podlegli močnim sunkom vetra in se prevrnili na prikolice in šotore.

Več dreves je padlo tudi na ceste in oteževalo promet po otoku.

O večji škodi poročajo tudi z otoka Raba.

Foto: Avtokampi.si Foto: Avtokampi.si