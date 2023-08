Škoda bo presegla pol milijarde evrov, vlada že pripravila 10 milijonov

Vlada je na današnji seji prebivalcem na prizadetih območjih namenila 10 milijonov evrov humanitarne pomoči. Sredstva bosta prejeli humanitarni organizaciji Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas, in sicer vsaka po pet milijonov evrov. Predsednik vlade Robert Golob je danes sicer podal oceno, da bo škoda, ki so jo povzročile poplave, skoraj zagotovo presegla pol milijarde evrov. Nekatere trgovine na območjih, ki so jih prizadele poplave, bodo odprte tudi v nedeljo.

Vlada se je na na današnji izredni seji seznanila tudi s prvo informacijo o ukrepanju ob poplavah, ki so državo prizadele v teh dneh, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Ukrepanje vseh pristojnih enot, služb in organov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje na prizadetih območjih je bilo pravočasno, organizirano ter učinkovito na vseh ravneh upravljanja, za kar jim je vlada izrekla posebno priznanje, so zapisali.

Prav tako je vlada na seji sklenila, da zaprosi za mednarodno pomoč, in pooblastila ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, da prošnje oblikuje glede na potrebe po dodatnih sredstvih, ki jih ne bo mogoče v zadostnem številu zagotoviti v Sloveniji. Uprava bo najpozneje v treh mesecih obnovila in dodatno okrepila tudi zaloge zaščitne in reševalne opreme, iztrošene v letošnjih intervencijah, so sklenili.

Šestan: "Izdana bo odredba, trgovine bodo v nedeljo odprte"

"V eni uri bo izdana odredba, ki bo omogočala odprtje prodajaln z živili, tehničnim blagom ali otroško opremo tudi v nedeljo," je na po današnji izredni seji vlade oznanil poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.

Čas nedeljskega odprtja trgovin z živili, tehničnim materialom in otroško opremo bo prepuščen trgovinam, je po izredni seji vlade še dejal Šestan. Dodal je, da je to mogoče le z odredbo.

Iz Spar Slovenija so danes sporočili, da bodo trgovine Spar in Interspat na ogroženih območjih, ki so jih prizadele poplave, izjemoma odprte, delovale pa bodo med 8. in 13. uro. Odprte bodo naslednje poslovalnice: Spar Vojnik, Spar Laško, Interspar Šalek Velenje, Spar Škofja Loka, Spar Ljubljana Brod, Spar Medvode, Spar Trzin, Spar Idrija, Spar Cerkno, Spar Mozirje, Spar Litija, Spar Dravograd, Spar Ravne na Koroškem Javornik, Spar Kamnik Usnjarska, Spar Brežice.

Minister za okolje: Vlada zaradi poplav spreminja zakon

Vlada je danes sprejela spremembo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, je na novinarski konferenci po seji vlade dejal minister za okolje in prostor Uroš Brežan ter izpostavil tri poudarke.

Novela zakona zakona o odpravi posledic naravnih nesreč bo tako med drugim omogočala povračilo škod v kmetijstvu, širila obseg opravičenosti in sicer za škodo, za katero je mogoče prejeti državno subvencijo za zavarovalno premijo ter uveljaviti izplačilo škode za 100-odstotno poškodovanost kultur po načelu de minimis, in uvedla možnost delitve akontativnih sredstev prizadetim občinam za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov do višine 20 % predhodno ocenjene škode, je pojasnil Brežan.

Novelo zakona bodo v Državnem zboru vložili v začetku naslednjega tedna.

Lenarčič: Slovenija bo predvidoma zaprosila za pomoč iz evropskega solidarnostnega sklada

"Najprej bi želel izreči sožalje svojcem žrtev in solidarnost vsem, ki so bili tako ali drugače prizadeti zaradi poplav. Želim izraziti pohvalo vsem intervencijskim ekipam, ki so s svojim delom rešile veliko ljudi in zavarovale veliko premoženja," je Lenarčič dejal na novinarski konferenci po izredni seji slovenske vlade. Poudaril je, da podobne naravne nesreče v nekaterih drugih državah terjajo veliko žrtev. "V Sloveniji zdaj še ni tako, kar kaže na učinkovitost slovenskega sistema zaščite in reševanja," je dodal. Foto: Evropski parlament Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je danes po seji vlade napovedal, da bo po njegovi oceni Slovenija za reševanje posledic poplav zaprosila za pomoč iz evropskega solidarnostnega sklada. Doslej je Slovenija že zaprosila za pomoč prek mehanizma za civilno zaščito, kot je dodal pa lahko pomoč pridobi tudi iz drugih sredstev EU.



Za pridobitev pomoči iz solidarnostnega sklada se mora predhodno sicer pridobiti ocene škode, ki so jo poplave povzročile. Za namenitev pomoči iz sklada bi morale te preseči 0,6 odstotka bruto nacionalnega dohodka prizadete države.

Golob: Škoda bo skoraj zagotovo presegla pol milijarde evrov

"Slovenija se danes spopada z najhujšo ujmo v svoji novejši zgodovini. To je dejstvo. Škoda je nepredstavljiva. Prizadeti sta dve tretjini Slovenije. Napori za vzpostavitev normalnega življenja bodo zelo veliki. Vsi politični akterji smo izkazali odločitev, da bomo delovali enotno s ciljem, da ljudje čim prej normalno zaživijo. Poškodovanih je več sto objektov. Škoda bo skoraj zagotovo presegla 500 milijonov evrov," je po seji sveta za nacionalno varnost povedal premier Robert Golob.

"Trgovine s hrano in tehnično opremo bodo, kjer bo mogoče, odprte tudi v nedeljo, ponekod bodo podaljšani delovni časi," je še pojasnil Golob. Vse, ki bi želeli pomagati, premier poziva, naj to storijo prek sistema zaščite in reševanja na lokalni ravni, saj ta deluje koordinirano. "Včasih so dobri nameni škodljivi, ko jih ni mogoče koordinirati učinkovito," je dejal premier.

Razglasitev izrednih razmer za zdaj ni potrebna, je menil, saj imamo po njegovih besedah enega od boljših sistemov za zaščito in reševanje v Evropi in sistem civilne zaščite deluje. Prav tako smo od mednarodne skupnosti prejeli več pobud za pomoč, Golob pa se je za ponujeno pomoč zahvalil.

Na seji sveta za nacionalno varnost so po premierjevih besedah vsi politiki ugotovili, da danes ni čas za iskanje razlik, ampak za enotno delovanje, "da si bodo naši državljani hitreje opomogli". "Želim, da bo ta politična enotnost trajala čim dlje," je dejal.

Pirc Musarjeva: Vsi želimo dati sporočilo ljudem, da niso sami

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na novinarski konferenci dejala, da podatki pričajo o strahoviti razsežnosti katastrofe. Izpostavila je enotnost politike, ki sporoča državljanom, da niso sami in da bo država naredila vse, kar lahko. Pomagala pa bo tudi mednarodna skupnost, je dejala.

Predsednica je tudi danes izpostavila prizadevno delo vseh pristojnih služb in reševalnih ekip in se jim zahvalila za njihovo delo. Med drugim je nanizala, da so v zadnjih 48 urah v 145 občinah zabeležili več kot 3000 dogodkov, s helikopterji so rešili že 121 ljudi. "Ti podatki seveda govorijo o tej strahoviti razsežnosti katastrofe, ki ji Slovenija še ni bila priča v svoji samostojnosti," je dejala.

"Kot predsednica si želim, da ostanemo trdni. Tudi opozicija je z nami. Vsi skupaj imamo v teh težkih trenutkih neko nacionalno zavest. Vsi želimo dati sporočilo ljudem, da niso sami," je povedala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki jo veseli, da policija v teh težkih dneh ne zaznava vlomov in kraj.

Na seji vlade tudi zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Seji sveta za nacionalno varnost sledi izredna seja vlade, na kateri bodo potrdili predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, s katerim želijo predvsem opolnomočiti župane, da lahko nujne ukrepe sprejmejo brez sistema javnega naročanja in s tem omogočijo normalno življenje svojim občanom. Premier pričakuje, da bo DZ predlog obravnaval že v torek ali sredo.

Na seji bodo obravnavali tudi ponujeno pomoč iz tujine. "Razmere so res katastrofalne in prav je, da sprejmemo pomoč, ki je na razpolago," je dejal premier. Golob domneva, da bo Slovenija pomoč najverjetneje sprejela v obliki mehanizacije za sanacijo cestne infrastrukture. Seje se bo udeležil tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.