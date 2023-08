Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi zaprte štajerske avtoceste je na nekaterih regionalnih cestah predvsem zaradi turistov, ki so iskali najhitrejšo pot na in z dopusta, nastal pravi kaos.

Foto: DARS

Štajerska avtocesta je po odpravi posledic poplav med Ljubljano in Celjem znova v celoti odprta v obe smeri, so sporočili z Darsa. Številne ceste na severnem Primorskem, Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v osrednji Sloveniji medtem po podatkih prometnoinformacijskega centra ostajajo zaprte.