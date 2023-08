Poplave odnesle plinsko cisterno #video

V Občini Mozirje je noč prinesla opustošenje. Po tretji uri zjutraj so aktivirali vse pristojne službe, najhuje je na mozirskem trgu, kjer se je izlila reka Trnjava. Veliko razdejanje je tudi na Ljubnem ob Savinji, kjer je narasla Savinja že odnesla tri hiše, poteka reševanje ljudi, je povedal ljubenski župan Franjo Naraločnik. V kraju Nove Loke pri Mozirju so poplave odnesle plinsko cisterno.

"Več ljudi smo morali reševati iz poplavljenih hiš, v kraju Soteska pa voda udarja nazaj in zaliva naselje Loka," je povedal mozirski župan Ivan Suhoveršnik. Mozirski gasilci nujno potrebujejo tudi čolne za evakuacijo ljudi iz poplavljenih hiš. V Mozirju je zalita avtobusna postaja, pod vodo so tudi Loke in Mozirski gaj, ki so ga zaprli.

Na Ljubnem so visoke vode že odnesle tri hiše, kmalu pa naj bi še dve, sprožilo se je tudi več kot deset plazov. Trenutno poteka reševanje ljudi iz hiš, ki jih ogroža narasla reka Savinja, je povedal ljubenski župan Franjo Naraločnik.

Zaradi poplav zaprt most v Parižljah

Prostori Osnovne šole Ljubno in Radmirje so odprti za vse, ki se počutijo ogrožene. Pristojne službe so že začele z oskrbo z osnovnimi živili. Vodstvo občine Ljubno tudi poziva občane, naj ostanejo doma oziroma se umaknejo na varno.

Občina Braslovče je sporočila, da je zaradi poplav zaprt most v Parižljah čez Savinjo na cesti Parižlje-Polzela.

Žalski župan Janko Kos je povedal, da je del krajevne skupnosti Šempeter pod vodo, iz Vrbja pa so pričeli z evakuacijo ogroženih ljudi, ki jih bodo nastanili v Osnovni šoli Žalec. Čez reko Savinjo so v žalski občini zaprti vsi mostovi, narasla reka pa je močno poškodovala most v Grižah.

V celjski občini zaradi izrednih vremenskih razmer zaprti skoraj vsi mostovi

Občani Žalca lahko protipoplavne vreče in pesek prevzamejo na lokaciji Prostovoljnega gasilskega društva Žalec na Ulici heroja Staneta 1 in v Petrovčah pri kmetiji Žagar v Dobriši vasi.

Tudi v celjski občini so zaradi izrednih vremenskih razmer zaprti skoraj vsi mostovi. Občina poziva občane, naj se po nepotrebnem ne zadržujejo v bližini naraščajočih strug.

Regijski center za obveščanje Celje pa obvešča prebivalce, da je prišlo do proženja siren za alarmiranje na območju celotnega porečja reke Savinje z znakom neposredne nevarnosti zaradi velike verjetnosti poplav.