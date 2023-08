Obupan glas: Vse je šlo, vse! #video

V Slovenji je zaradi močnega deževja in naraslih rek kaotično stanje. Moč narave je občutila tudi znamenita tacenska proga in posledično Kajakaška zveza Slovenije. Danes pa zagotovo na suhem ostaja Peter Kauzer, naš najboljši kajakaš na divjih vodah.

"Vse, vse je šlo," nam je po telefonskem pogovoru obupano razlagal Jakob Marušič iz Kajakaške zveze Slovenije. "Lažje vam naštejem, kaj je ostalo, kot kar je odneslo. Škoda je ogromna, vse je šlo … Otok, ki je na nasprotni strani proge, je zradiralo. Prav tako je šel pomožen objekt ob progi. Vsi čolni in oprema, ki je bila spravljena notri, je odneslo."

Že dan pred tem so na višje pospravili montažni most, ki je zelo pomemben za organizacijo največjih tekmovanj. A tudi to ni bilo dovolj, reka Sava je narasla več, kot so pričakovali, tako da jim je tudi to odneslo. "Iz zabojnikov smo nosili, kar smo lahko. Z avtomobili sploh nismo mogli priti zraven. Kar je najhuje, da bo najvišji vodostaj ob 13.uri, tako da vodostaj še narašča. Zelo vesel bom, če bo 'preživela' tacenska zapornica," nam je še povedal Marušič.

Tudi Peter Kauzer tokrat ostaja na suhem., saj pravi, da je treba spoštovati moč narave. Foto: Anže Malovrh/STA

Petra Kauzer: Veste, narave ne smete podcenjevati

Uspelo nam je priklicati tudi Petra Kauzerja, enega najboljših kajakašev zadnjega desetletja in srebrnega olimpijca z olimpijskih iger. Ta je bil ravno pri svojem klub v Hrastniku, kjer so hiteli pospravljat, saj tam še pričakujejo visok vodostaj. "Ravno smo pri klubu in se pripravljamo. Nekaj časa traja, da pride vsa voda do nas dol," nam je povedal kajakaš na divjih vodah.

Po navadi se divjevodaši veselijo naraslih rek in na ta način izkoristijo divjo vodo. A tokrat zagotovo na suhem ostajajo tudi oni, med njimi tudi Peter Kauzer. "Veste, narave ne smete podcenjevati. To vseskozi govorim. Narava ima svojo moč in proti njej ne moreš nič. Sam menim, da se vse to dogaja tudi zaradi tega, ker se toliko posega vanjo. Včeraj je Janez Polajnar lepo povedal, da moramo rekam pustiti, da si ustvarijo svojo strugo in ne, da posegamo vanjo," je nam še v kratkem pogovoru povedal Kauzer.

