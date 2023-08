Tudi Dončić v mislih s prizadetimi v Sloveniji

Slovenska košarkarska reprezentanca na čelu s kapetanom Luko Dončićem v Atenah igra s Grčijo. S sončnega juga Evrope so pred tekmo poslali dobre želje vsem prizadetih v poplavah, ki so v petek dopoldne zajelo večji del Slovenije.

"Pri Košarkarski zvezi Slovenije smo v mislih z vsemi prizadetimi v hudih poplavah po Sloveniji. Prosimo, da sledite navodilom pristojnih služb in ostanete na varnem do njihovega prihoda. Zahvaljujemo se vsem gasilcem, reševalcem, vojakom in ostalim, ki pomagate ljudem," je na svojih družabnih omrežjih objavila KZS. Objavo je z več kot 1,8 milijona svojih sledilcev delil tudi kapetan reprezentance Luka Dončić.

Tekma z Grčijo bo tretja pripravljalna slovenske reprezentance pred bližnjim svetovnim prvenstvom. Z njimi so igrali že v sredo v Stožicah in v tesni končnici izgubili.

Odpovedane in prestavljene so prve nogometne tekme. Nogometaši Aluminija in Kopra bodo tekmo tretjega kroga prve slovenske lige namesto ta petek igrali v ponedeljek. NZS je preložila vse tekme drugega kroga druge lige in mladinske lige.