Poraz, Dončić odšepal s parketa, Čančarja pa celo odnesli

Grčija je po sredini zmagi v Stožicah zdaj Slovenijo premagala še v Atenah (88:77). Po prvem polčasu, ko sta trojke zadevala Luka Dončić (18 točk) in Klemen Prepelič, je bila prednost Grkov še dosegljiva (51:44). V drugem nato nista igrala in s premešano peterko je sredi tretje četrtine izbrana vrsta Aleksandra Sekulića zaostajala tudi za 20 točk. Šok pa tri minute in pol pred koncem, ko se je ob atraktivnem zabijanju poškodoval Vlatko Čančar (koleno). Odnesli so ga s parketa.

Tretja pripravljalna tekma na SP 2023: Petek, 4. avgust, Atene, dvorana OAKA:

Grčija : Slovenija 88:77

Mitoglu 18, 14 sk, Lountzis 17; Dončić 18 (13 min), Prepelič 12, Hrovat in Morgan 7, Dimec 6, Blažič, Glas in Nikolić 5, Čančar in Samar 4, Čebašek in Dragić 2 točki

Slovenska košarkarska reprezentanca je na svoji drugi pripravljalni tekmi na svetovno prvenstvo v sredo doživela prvi poraz. V polnih Stožicah je po izenačeni končnici z 91:98 priznala premoč Grčiji, pri kateri ni bilo Giannisa Antetokounmpa, ki ga v zasedbi Grčije zaradi poškodbe ni niti na petkovi domači tekmi. Slovenski selektor Aleksander Sekulić je v Atene pripeljal 14 košarkarjev, po sredini tekmi je reprezentanco zapustil Saša Ciani, medtem ko se bo Mike Tobey izbrani vrsti pridružil v ponedeljek.

Tako kot v Ljubljani je bil tudi v grški prestolnici pravi košarkarski praznik. V legendarni dvorani OAKA, ki je bila dokončana leta 1994 in sprejme okoli 18 tisoč navijačev, je bilo zasedenih 13 tisoč sedežev. Pravi magnet za navijače je obisk Luke Dončića. Poleg tega so domači navijači z navdušenjem pospremili upokojitev dresa s številko štiri, ki ga je nosil izjemni grški košarkarski genij in od leta 2017 član Hiše slavnih Nikos Galis.

Luka Dončić Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Sekulić je drugo tekmo proti Grčiji začel s peterko Luka Dončić, Jaka Blažič, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Jordan Morgan. V obrambi v uvodnih minutah ni igrala dobro in Grki so v peti minuti vodili že z 20:9. Po minuti odmora so Slovenci zaigrali resneje. Z dvema zaporednima trojkama Prepeliča je bilo po desetih minutah na semaforju 25:27.

Drugo četrtino je Klemen odprl še s tretjo trojko in Slovenija je z 28:27 prvič na tekmi vodila. Vse bolj vroč je bil tudi Dončić, ki je bil po svoji tretji trojki že pri 15 točkah. Zadel jo je za vodstvo Slovenije s 34:32. A zaključek prvega polčasa so bolje in bolj potrpežljivo odigrali domači ter na glavni odmor odšli s prednostjo 51:44. Slovenci so imeli šest izgubljenih žog in samo osem asistenc. Z 18 točkami je bil najboljši strelec Slovenije Dončić. Ker pa je ob koncu polčasa dobil udarec v koleno, iz preventivnih razlogov nato ni več stopil na parket.

V tretji četrtini Slovenija v napadu ni imela ideje in rešitve, ob izgubljenih žogah pa je Grkom še dovoljevala lahke koše. In v 25. minuti so domači povedli za največ na tekmi, za 14 točk (62:48). Nato so zadeli še dve zaporedni trojki in vodili že za 20 (68:48). Michalis Lountzis je bil že pri 17 točkah, pa gre za košarkarja, ki je v zadnjih kvalifikacijah dosegal po dve točki na tekmo. Četrtino s sedmimi izgubljenimi žogami so Slovenci izgubili s 14:21 (72:58). Je pa res, da Dončić ni igral in je igro vodil Žiga Samar.

Vlatko Čančar Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V zadnji četrtini je tudi grški selektor premešal peterko in njihov nalet se je ustavil. Pet minut do konca so vodili za 13 točk. A brez Dončića in Prepeliča na parketu, torej brez pravega kreativca v napadu, Slovenija priključka ni ujela. Tri minute in pol do konca je atraktivno zabil Čančar, a pri tem nerodno pristal na nogah, se prijel za koleno in obležal na parketu. S parketa so ga odnesli. Zagotovo skrb, da gre za resnejšo poškodbo. V senci tega se je tekma končala s porazom Slovenije s 77:88.

Slovenija se po gostovanju v Grčiji vrača v domovino, kjer se bo v torek v Stožicah pomerila s Črno goro. Nato bo 11. in 12. avgusta gostovala v Malagi, kjer se bo pomerila s Španijo in Združenimi državami Amerike, 19. avgusta pa jo čaka še gostovanje pri eni od treh gostiteljic svetovnega prvenstva − Japonski.