V slovenskem taboru po porazu vsi opozorili na isto stvar

Slovenski košarkarji so v sredo na svoji drugi pripravljalni tekmi na svetovno prvenstvo z 91:98 klonili proti Grčiji in zabeležili svoj prvi poraz v pripravljalnem obdobju. Po tekmi je bilo v slovenskem taboru govora predvsem o obrambi.

Po sredinem porazu proti Grčiji so si bili v slovenskem taboru enotni glede ene stvari, vsi na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem so v en glas opozorili na (pre)slabo in premalo čvrsto obrambo, saj je Grčija v Stožicah dosegla kar 98 točk, od tega 55 v drugem polčasu. Takrat jim je dodatno stekel tudi met, Kostas Papanikolaou je bil v šestih poskusih nezgrešljiv pri metu za tri točke.

Prvo tekmo v slovenskem dresu v tem poletju je poleg Luke Dončića odigral tudi NBA-prvak Vlatko Čančar, ki so mu navijači v razprodanih Stožicah ob najavi pred tekmo namenili bučen aplavz. Čančar je imel na koncu po Dončiću s slabimi 29 odigranimi minutami tudi najvišjo minutažo v slovenski reprezentanci, podpisal pa se je pod 13 točk.

Luka Dončić in Vlatko Čančar sta odigrala svojo prvo pripravljalno tekmo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"V končnici sem tudi sam storil nekaj napak, popustila je zbranost in končalo se je tako, kot se je. Gledalci so pripravili fantastično vzdušje, žal mi je, da nam ni uspelo zmagati. Ta tekma z Grčijo je bila prav gotovo dober test, res so dobra ekipa, a zdaj moramo mi v Atenah opraviti svoje delo in jih premagati. Veliko rezerve imamo predvsem v igri v obrambi, ki jo moramo dvigniti na veliko višjo raven. Morda so se na tej tekmi še poznale težke noge, z Luko sva odigrala prvo tekmo, fantje šele svojo drugo, tako da je za nami premalo tekem, da bi lahko bili igralsko tam, kjer si želimo. Čaka nas še kar nekaj dela," je po koncu dejal Čančar.

Tudi Blažič opozoril na obrambo

S tem se je strinjal tudi Jaka Blažič, ki je dosegel osem točk. "Grčija je bila tokrat boljši nasprotnik. V drugem polčasu so zadeli tudi veliko težkih metov za tri točke in to nam je vedno znova uničilo ritem, ob tem pa smo po nepotrebnem dobili še nekaj lahkih košev. Vemo, da za našo dobro igro potrebujemo dobro obrambo, proti Grkom ni bilo tako, ker smo prejeli skoraj sto točk. To je bila za nas tudi šele prva tekma v praktično polni zasedbi, tako da gledamo samo naprej. Že v petek nas čaka nova tekma z Grčijo in upam, da bomo takrat igrali boljše," je dejal Blažič.

Jaka Blažič je dosegel osem točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Obračun z Grki je upravičeno imel oznako spektakla, navijači so v Ljubljani uživali v izenačeni tekmi z dramatično končnico. "Čeprav je bila tekma pripravljalna, smo tako mi kot oni dali vse od sebe. S polno dvorano in takim vzdušjem dobiš adrenalin in mislim, da na tej tekmi nihče ni skoparil z močmi. Občutek igranja doma, pred polnimi Stožicami ali v drugih slovenskih dvoranah, v dresu reprezentance je vedno nekaj posebnega," je še dejal novi stari član Cedevite Olimpije.

Slovenski košarkarji so uro po tekmi v Stožicah že poleteli v Atene, kjer jih v petek čaka še drugi obračun z Grčijo (18.00). V grško prestolnico je odpotovalo 14 slovenskih košarkarjev, v ponedeljek pa se bo ekipi kot zadnji pridružil še Mike Tobey.

