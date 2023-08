Po lanskem razočaranju, ko je tik pred zdajci ostal brez mesta na EuroBasketu in izpuščenih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, je slovenski košarkar Gregor Hrovat obrnil nov list in se znova pridružil slovenski reprezentanci, s katero se pripravlja na veliko tekmovanje. "S selektorjem in z nekaterimi člani KZS smo opravili nekaj pogovorov. Zdaj sem tu in je vse tako, kot mora biti," poudarja Hrovat, ki ga s soigralci v sredo v razprodanih Stožicah čaka obračun z Grčijo.

Slovenski košarkar Gregor Hrovat je po lanskih poletnih pripravah na koncu pet pred dvanajsto ostal brez mesta v reprezentanci za EuroBasket. Odločitev, ki ni presenetila le javnosti, temveč tudi slovenskega košarkarja, je odmevala kar nekaj časa, Hrovat si je zaradi tega vzel tudi nekaj premora od reprezentance, zdaj pa se je po dobri klubski sezoni in pogovoru s selektorjem vrnil. V reprezentanci se bo boril za mesto med dvanajsterico, ki bo potovala na svetovno prvenstvo.

"Igrati za reprezentanco je vedno posebna čast. Vedno sem se rad odzval in tudi zdaj ni bilo nič drugače. S selektorjem in z nekaterimi člani KZS smo opravili nekaj pogovorov. Zdaj sem tu in je vse tako kot mora biti. Ekipa je zdaj skorajda že kompletna in tu smo z enim ciljem in to je svetovno prvenstvo, zato verjamem, da nas čaka ena lepa zgodba. Kdo bo igral, je na koncu odločitev selektorja, jaz sem vedno opravljal svojo nalogo in se prilagodil svoji vlogi ter podredil ekipi. Vedno dajem sto odstotkov in skušam ekipi pomagati do dobrih rezultatov," je predstavnikom sedme sile pred torkovim dopoldanskim treningom dejal Hrovat.

Vzdušje v reprezentanci je odlično. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Osredotočeni le nase

Slovenski košarkarji se pripravljajo na sredino srečanje v razprodani dvorani Stožice, kjer bo gostovala Grčija. "Definitivno smo trenutno v fazi priprav, ko se ukvarjamo le sami s sabo. Na vsakem treningu skušamo izboljšati stvari, s katerimi imamo največ težav. A napredujemo, iz dneva v dan vse skupaj deluje boljše, v teh dneh smo se še bolj povezali. Dobro je, da se dobro poznamo tudi iz prejšnjih reprezentančnih akcij in pričakujemo eno lepo tekmo in upam, da bodo svoje prispevali tudi navijači, da bo še lepše igrati v odličnem vzdušju," je prepričan Hrovat, ki je sicer prvo pripravljalno tekmo s Kitajsko ob Alekseju Nikoliću, Zoranu Dragiću in Jakobu Čebašku po odločitvi selektorja izpustil.

Luka Dončić je prevzel vlogo kapetana. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tako kot vsako reprezentančno akcijo je tudi tokrat v izbrani vrsti čutiti dobro vzdušje, ki je zaščitni znak slovenske zasedbe že zadnjih nekaj let. Ekipa je zdaj že skoraj kompletna, 7. avgusta se bo pridružil le še Mike Tobey, od konca prejšnjega tedna pa sta se reprezentanci pridružila tudi nosilca igre Luka Dončić in Vlatko Čančar.

"Luka in Vlatko sta brez dvoma naša najpomembnejša igralca, ostali pa bomo skušali najti naše vloge v tej ekipi. Zavedamo se, da sta onadva tista, ki sta vodji te ekipe, a verjamemo, da bo na koncu prevladala ekipa in naša skupna moč. Definitivno je veliko lažje na parketu, če ima Luka dober dan, a kot sem že rekel, je ekipa močna toliko kot njen najšibkejši člen in verjamem, da bo reprezentanca letos pokazala svoj pravi obraz, dihala kot eno ter da bosta na koncu ta ekipni duh in igra naši glavni orožji," je prepričan Hrovat, ki je z nasmehom ocenil tudi delo novega kapetana Dončića v njegovem prvem tednu v novi vlogi. "Luka je pač Luka, vedno isti (smeh, op. p.). Vemo, kakšen je njegov status, vsi mu zaupamo in verjamemo vanj."

Močne pripravljalne tekme za dobro pripravo na SP Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Po dveh tekmah z Grčijo se bodo Slovenci nato v torek ob 18. uri v Stožicah pomerili proti Črni gori, v petek in soboto, 11. in 12. avgusta, jih v Malagi čakata tekmi proti Španiji in ZDA, zadnjo v nizu sedmih prijateljskih tekem pa bo Slovenija odigrala 19. avgusta v Tokiu proti Japonski.

"Vsi tekmeci v pripravljalnih obračunih bodo res močni, a kot sem že rekel, je fokus le na nas. Gremo iz treninga v trening, iz tekme v tekmo in le tako lahko napredujemo. Vsako leto ima ekipa tako neke prednosti kot neke slabosti. Na nas je, da bomo znali te prednosti tudi izkoristiti. Bomo pa videli, kako se bodo zadeve odvile skozi priprave in treninge in upam, da bomo na svetovnem prvenstvu v tisti najboljši formi," je še dodal Hrovat, ki je tik pred reprezentančnim zborom storil velik korak naprej tudi v zasebnem življenju, saj se je poročil s svojo dolgoletno izbranko Kajo.

